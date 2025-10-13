Sorti à la mi-temps face à Montpellier, Chico Lamba n’a plus rejoué depuis. Le défenseur portugais, pilier du onze d’Eirik Horneland, suscite aujourd’hui une vraie inquiétude dans le Forez.

Arrivé cet été du FC Arouca, Chico Lamba n’a pas mis longtemps à conquérir Geoffroy-Guichard. À seulement 22 ans, le défenseur international Espoirs portugais s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans la charnière centrale d’Eirik Horneland. Neuf titularisations en neuf matchs : un sans-faute. Par sa sérénité, sa puissance et son intelligence de jeu, le natif de Guinée-Bissau était devenu l’un des hommes de base du dispositif stéphanois.

Mais tout s’est assombri lors de la dernière rencontre face à Montpellier. Remplacé à la pause, le Portugais est en soins depuis. Une semaine plus tard, les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. Il semblerait que le défenseur souffre du pubis-adducteur — une blessure délicate à gérer et souvent synonyme d’indisponibilité prolongée. Une opération n’est d’ailleurs pas exclue, ce qui plongerait l’ASSE dans une situation défensive pour le moins précaire.

Une défense stéphanoise décimée avec l'absence de Lamba

Sans Lamba, le technicien norvégien pourrait devoir revoir tout son plan défensif. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Maxime Bernauer purgera encore deux matches de suspension. Résultat : Horneland devra bricoler pour composer sa charnière centrale dès le déplacement au Mans. Le coach stéphanois évoquera probablement le sujet lors de la prochaine conférence de presse d'avant match contre Le Mans de ce jeudi.

Plusieurs scénarios sont sur la table. Le plus probable mène à Dylan Batubinsika, revenu à un bon niveau, pour endosser le rôle de leader défensif. À ses côtés, le coach pourrait lancer l’un des jeunes du centre : Kevin Pedro ou Axel Dodote, deux espoirs régulièrement cités comme les plus proches du groupe pro. Autre hypothèse : Joao Ferreira, habitué du couloir droit, pourrait être recentré pour renforcer l’axe. Quelle que soit la solution retenue, le casse-tête s’annonce réel pour le staff stéphanois.

Horneland face à un vrai défi collectif

Si le secteur défensif a longtemps été plutôt stable depuis le début de saison, la blessure de Chico Lamba pourrait rebattre les cartes. L’entraîneur norvégien devra rapidement retrouver un équilibre sans son pilier, tout en préservant la solidité de son bloc équipe.

Au-delà de la simple absence d’un joueur, c’est toute la mécanique stéphanoise qui pourrait être affectée. Lamba n’était pas seulement un stoppeur sûr, mais aussi un premier relanceur précieux pour la construction du jeu. Sa blessure et possible absence va responsabiliser d'autres joueurs, moins utilisé depuis le début de la saison.

Le Forez retient son souffle : l’état de santé du défenseur portugais sera scruté de près dans les prochains jours. Si l’opération venait à se confirmer, l’ASSE devrait apprendre à vivre sans l’un de ses hommes forts bien plus longtemps que prévu.