Devenu un élément indiscutable du onze de l'ASSE depuis son arrivée cet été, Ebenezer Annan a été appelé par le Ghana pour disputer les deux derniers matches d'éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Ce mercredi 8 octobre, les Black Stars se déplaçaient en République centrafricaine. Résumé.

Recruté l'été dernier par l'ASSE en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan est rapidement devenu un élément incontournable du onze d'Eirik Horneland. Hormis les deux rencontres qu'il a manqué face à Grenoble (1-1) et à Clermont (1-2), le latéral gauche a été titularisé lors des sept autres journées. Il a une moyenne de 87 minutes jouées par matches. Cela prouve son importance dans l'effectif des Verts.

Septième sélection avec le Ghana pour Annan ?

Décisif pour la première fois à Montpellier samedi lors de la victoire stéphanoise (0-2), les belles performances d'Annan n'ont pas été vues seulement dans le Forez. En effet, le joueur de 23 ans a été appelé Otto Addo, le sélectionneur du Ghana. Il figure parmi la liste des 24 ghanéens sélectionnés pour disputer les deux dernières rencontres des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Leaders de la poule I avec 19 points, les Black Stars affrontent la République centrafricaine (5e, 5 points) ce mercredi (18 h).

L'occasion pour Annan, s'il joue, d'honorer sa septième sélection avec le Ghana. Ces derniers font d'ailleurs figures de grands favoris face aux Centrafricains, qui restent sur quatre défaites et un nul dans ces éliminatoires. À l'aller, en juin 2024, les Black Stars l'ont emporté 4-3, notamment grâce à un triplé de Jordan Ayem.

Un carton mais pas encore de qualification

Ce mercredi, l'issue de la partie a été bien moins indécise ! Largement dominateur, le Ghana s'est très facilement imposé sur le terrain de la République centrafricaine. À sens unique, la première période a vu les Black Stars rentrer aux vestiaires avec un faible avantage d'un but (marqué par Mohammed Salisu, 21') malgré l'outrageuse domination (11 tirs, six cadrés contre zéro pour les Comores).

Une domination qui s'est réellement matérialisée après la pause, avec le but du break rapidement inscrit par Thomas Partey (52'). Bien plus réaliste, le Ghana a déroulé par la suite, triplant la mise par Alexander Djiku (69') puis la quadruplant avec un but de Jordan Ayem (72'). En fin de match, Kamaldeen Sulemana a entériné le succès ghanéen (87'). Un match au cours duquel Ebenezer Annan n'est malheureusement pas entré en jeu.

Un large succès mais une qualification pour le Mondial pas encore officialisée. En déplacement sur le terrain des Comores, Madagascar s'est imposé 1-2. Ils restent à trois points du Ghana avant la dernière journée. Les Black Stars auront besoin d'un point face aux Comores (12 octobre, 21 h) pour valider leur ticket pour la Coupe du monde 2026.