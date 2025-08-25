L'ASSE s'est déplacée à Boulogne/Mer pour le compte de la 3e journée de Ligue 2. Victorieux 1-0, les Verts ont souffert face à de valeureux Nordistes. L'équipe du Sainté Night Club débriefe cette nouvelle victoire et donne des informations sur le mercato. Une émission qui commence à 21h et à suivre ci-dessous.
L'ASSE a enchainé une seconde victoire consécutive contre Boulogne (1-0) suite à un but de Zuriko Davitashvili après sa belle victoire contre Rodez (4-0). Les Verts comptabilisent 7 points après trois journées et sont leaders du championnat grâce à une différence de but favorable. Un début de saison qui est conforme aux objectifs fixés par le board stéphanois, à savoir remonter en ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts recevront Grenoble ce samedi pour le dernier match de la première série de matchs. En effet, une trêve internationale s'invite le week-end du 6-7 septembre. De quoi en terminer avec le mercato et préparer définitivement la saison à venir.
Plateau
Présentation : Paul
Chroniqueurs : Laurent Batlles & Adrien Ponsard
Chat : -
Intervenant : Clément
Programme du jour - ASSE
DEBRIEF : Sainté enchaîne ! (30 MIN)
Présentation de notre invité. Quelle actu pour Laurent Batlles ?
Des Verts aux deux visages. Attention, sans l’intensité l’ASSE est prenable. Le piège de la L2 touché du doigt.
Votre avis sur la première de Stassin ?
Zuriko le monsieur + des Verts ?
Enfin une défense hermétique ? Rassurant ?
Un banc de ce niveau ça change tout ?
Le début de saison des Verts. Sainté évite les pièges.
Satisfaisant ? Rassurant ? Juste logique vu les investissements ?
PROJECTION PROCHAIN MATCH : ASSE – GRENOBLE (15 minutes)
Quelles améliorations face à Grenoble ?
Le GF38 peine à démarrer. Proie idéale ?
Quelle composition d’équipe ?
Le prono des invités
LE DOSSIER : Mercato : J-7 pour ajuster ? AVEC CLEMENT (15 min)
Bouchouari parti pour rester ?
Maçon vers la Grèce ?
Batubinsika, une semaine pour trouver un club...
Avis de Laurent sur ces joueurs qu’il connaît bien.
Ben Old, le départ surprise
Une arrivée pour finir ?