L'ASSE s'est déplacée à Boulogne/Mer pour le compte de la 3e journée de Ligue 2. Victorieux 1-0, les Verts ont souffert face à de valeureux Nordistes. L'équipe du Sainté Night Club débriefe cette nouvelle victoire et donne des informations sur le mercato. Une émission qui commence à 21h et à suivre ci-dessous.

L'ASSE a enchainé une seconde victoire consécutive contre Boulogne (1-0) suite à un but de Zuriko Davitashvili après sa belle victoire contre Rodez (4-0). Les Verts comptabilisent 7 points après trois journées et sont leaders du championnat grâce à une différence de but favorable. Un début de saison qui est conforme aux objectifs fixés par le board stéphanois, à savoir remonter en ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts recevront Grenoble ce samedi pour le dernier match de la première série de matchs. En effet, une trêve internationale s'invite le week-end du 6-7 septembre. De quoi en terminer avec le mercato et préparer définitivement la saison à venir.

Plateau

Présentation : Paul

Chroniqueurs : Laurent Batlles & Adrien Ponsard

Chat : -

Intervenant : Clément

Programme du jour - ASSE

DEBRIEF : Sainté enchaîne ! (30 MIN)

Présentation de notre invité. Quelle actu pour Laurent Batlles ?

Des Verts aux deux visages. Attention, sans l’intensité l’ASSE est prenable. Le piège de la L2 touché du doigt.

Votre avis sur la première de Stassin ?

Zuriko le monsieur + des Verts ?

Enfin une défense hermétique ? Rassurant ?

Un banc de ce niveau ça change tout ?

Le début de saison des Verts. Sainté évite les pièges.

Satisfaisant ? Rassurant ? Juste logique vu les investissements ?

PROJECTION PROCHAIN MATCH : ASSE – GRENOBLE (15 minutes)

Quelles améliorations face à Grenoble ?

Le GF38 peine à démarrer. Proie idéale ?

Quelle composition d’équipe ?

Le prono des invités

LE DOSSIER : Mercato : J-7 pour ajuster ? AVEC CLEMENT (15 min)

Bouchouari parti pour rester ?

Maçon vers la Grèce ?

Batubinsika, une semaine pour trouver un club...

Avis de Laurent sur ces joueurs qu’il connaît bien.

Ben Old, le départ surprise

Une arrivée pour finir ?