Après sept saisons passées sous le maillot de l’ASSE, le jeune milieu de terrain stéphanois s’offre un nouveau défi. À quelques semaines de ses 20 ans, l’ex-Stéphanois a rejoint le club de Limonest, promu en National 2 et dirigé par l’ancien lyonnais Jérémy Berthod.

Arrivé très jeune dans le Forez, l'enfant de Roanne, arrivé en provenance de Roannais foot 42, Simon Cateland a porté le maillot vert durant sept saisons, grimpant progressivement les échelons du centre de formation stéphanois. Milieu de terrain travailleur et appliqué, il s’est souvent distingué par son intelligence de jeu et son sens du placement. Malgré ses qualités, il n’a pas réussi à franchir l’ultime palier vers l’équipe professionnelle, l’ASSE lui ayant signifié en juin dernier qu’il ne serait pas conservé. Un départ difficile pour celui qui incarnait une génération prometteuse chez les Verts, mais qui illustre aussi la concurrence féroce dans le football de haut niveau.

Nouveau défi à Limonest, promu en National 2

Loin de baisser les bras, Simon Cateland a choisi de relancer sa carrière à Limonest, club ambitieux de la banlieue lyonnaise fraîchement promu en National 2. Sous les ordres de Jérémy Berthod, ancien joueur de l’OL, le milieu formé à l’ASSE aura l’opportunité de retrouver du temps de jeu et de s’aguerrir dans un championnat réputé exigeant. Pour le jeune joueur, ce choix est avant tout celui de la continuité et du développement : intégrer un projet structuré, gagner en maturité et démontrer qu’il peut évoluer à un niveau supérieur.

Un avenir encore à écrire loin de l'ASSE

À l’aube de ses 20 ans, Simon Cateland garde une marge de progression importante. Son passage à l’ASSE lui a offert une formation solide, et son profil pourrait séduire à nouveau des clubs professionnels s’il parvient à s’imposer en National 2. Comme d’autres anciens Verts avant lui, il pourrait bien utiliser Limonest comme tremplin vers un retour dans le monde pro. Les supporters stéphanois suivront avec attention son parcours, entre fierté d’avoir vu éclore ce talent et regret de ne pas l’avoir vu briller davantage au Chaudron.