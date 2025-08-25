Ina Kristoffersen (25 ans), défenseure norvégienne passée par Galatasaray, devient la onzième recrue du mercato stéphanois et rejoint l'ASSE en provenance du club stambouliote.

Originaire de Stavanger, sur la côte sud-ouest de la Norvège, Ina Kristoffersen débute le football à l’âge de sept ans avec les garçons du Stavanger IF Fotball. À 15 ans, elle rejoint le Viking FK, club emblématique de sa ville natale, où elle poursuit sa formation. Elle enchaîne ensuite avec le Hinna FK, autre club réputé pour son travail auprès des jeunes joueuses.

En 2017, elle franchit un cap en rejoignant Klepp IL, où elle découvre la Toppserien. C'est l’élite du football féminin norvégien. Elle y participe notamment à la conquête d’un titre de vice-championne de Norvège en 2018. De plus, elle obtient une victoire en Coupe NM J19 la même année. Des passages à Stabæk Fotball Kvinner, Amazon Grimstad et Grand Bodø enrichissent encore son expérience. Cela précède un retour remarqué au Viking FK.

De la Turquie à l'ASSE, un nouveau défi

À l’hiver 2024, Ina Kristoffersen quitte la Scandinavie pour rejoindre Istanbul. Elle rejoint Galatasaray. Ce transfert marque son premier défi hors de Norvège. Elle s’y impose rapidement comme une pièce maîtresse de l’arrière-garde stambouliote.

À l’aube de la saison 2025-2026, elle s’apprête à découvrir le championnat français en Arkema Première Ligue sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne. Elle portera le numéro 4. Dans ses premiers mots en tant que Stéphanoise, elle déclare :

"Je suis très heureuse de rejoindre l'AS Saint-Étienne. Après la Norvège et la Turquie, ce transfert en France représente une étape importante dans ma carrière. Le championnat français est réputé pour son niveau international élevé et sa forte compétitivité. J'ai vraiment hâte de m'y tester, de rencontrer mes nouvelles coéquipières et de m'intégrer au club. Je suis impatiente d'apporter ma contribution sur le terrain et en dehors, et de continuer à progresser. C'est une formidable opportunité pour moi, et j'en suis très reconnaissante."

Un profil défensif ciblé par Sébastien Joseph

Le coach des Vertes, Sébastien Joseph, a justifié ce recrutement avec clarté :