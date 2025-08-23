Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) poursuivait son aventure en Ligue 2 avec un déplacement sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer. Avant ce rendez-vous de la 3ᵉ journée, les hommes d'Eirik Horneland avaient livré une prestation réussie contre Rodez. L'heure était désormais à la confirmation dans les Hauts-de-France. Résumé.

Les Verts ont fait plaisir aux 33.000 spectateurs du Chaudron face à Rodez, samedi dernier. Un large succès 4-0 qui a une nouvelle fois vu briller les offensifs stéphanois. Une victoire qu'il fallait confirmer face au promu boulonnais.

Une première délicate pour l'ASSE

En début de rencontre, l’AS Saint-Étienne impose son tempo en monopolisant le ballon, mais se heurte d’emblée à un bloc boulonnais parfaitement en place. Bien regroupés, les joueurs de Boulogne ferment les espaces, défendent en ligne serrée et obligent les Verts à tourner autour de la surface sans parvenir à trouver la faille. La première véritable opportunité stéphanoise survient sur un coup franc excentré à droite, frappé par Zuriko Davitashvili. Sa tentative prend le chemin du but, mais Ibrahim Koné, vigilant, capte le ballon avec autorité avant le rebond. Ce dernier se montre une nouvelle fois décisif quelques minutes plus tard en repoussant des deux poings un coup franc dangereux, atterrissant dans les pieds de Boakye. L’attaquant ghanéen contrôle bien, mais sa reprise du gauche s’envole au-dessus de la barre. Les Verts dominent, mais leur manque de créativité dans les trente derniers mètres empêche toute ouverture. À la pause, le score reste nul et vierge au stade de la Libération, malgré une possession largement en faveur des Stéphanois.

Accélération en seconde !

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne accentue la pression. Davitashvili, intenable, continue de multiplier les initiatives. Sur un coup franc bien dosé, il trouve Cardona dans la surface. L’attaquant réussit à se détacher et place une tête qui vient s’écraser sur le poteau d’un Koné battu. Les Verts procèdent ensuite à des changements offensifs : Duffus et Cardona prennent le relais de Stassin et Boakye. Rapidement, Duffus est lancé en profondeur et frôle le penalty, mais Koné s’impose encore dans ses pieds avec sang-froid. L’ASSE pousse, accélère et trouve enfin la faille grâce à une séquence rapide sur corner. Côté gauche, Moueffek sert Davitashvili dos au but. Le Géorgien résiste à la pression adverse et déclenche une frappe sèche du droit qui trompe Koné : 1-0 pour les Verts. Dans la foulée, les hommes d’Eirik Horneland passent tout près de faire le break. Lancé côté gauche, Davitashvili centre tendu au premier poteau pour Cardona, dont la reprise en une touche passe de peu au-dessus. Les Stéphanois mènent, mais Boulogne reste en vie dans ce duel accroché. Le score n'évoluera plus, victoire 1-0 de l'ASSE !