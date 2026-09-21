Metz-ASSE, un nul à double tranchant. La trêve internationale qui débute. Et déjà des questions sur l'après. Le Sainté Night Club revient ce soir pour décortiquer tout ça, avant trois semaines de pause pour les Verts.

Le débrief de Metz au menu

Kévin, aux commandes du plateau, sera entouré de Romain et Hervé pour cette 231ᵉ émission de la saison 7. Premier gros morceau du programme : le débrief du nul concédé à Metz, où l'ASSE a laissé filer deux points après avoir mené 2-0. Retour sur les compositions de départ, sur les choix forts opérés par Ian Cathro, et sur cette question qui agite les supporters depuis le coup de sifflet final : la défense stéphanoise doit-elle porter seule la responsabilité de ce scénario ?

Le cas Gautier Larsonneur sera évidemment abordé, tout comme la montée en puissance d'Augustine Boakye et la semaine réussie de Kévin Pedro, entre première sélection avec la RDC et bel exercice offensif aux côtés de son coéquipier.

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La situation de Gautier Larsonneur est également au coeur des débats ce lundi soir après le nouveau scénario frustrant de l'ASSE.

ASSE : Le nouveau format de la trêve ne plaît pas du tout à Cathro

ASSE : Trêve et course à la montée au programme

Deuxième temps fort de la soirée : un dossier consacré à cette longue trêve internationale de trois semaines, une première pour l'ASSE cette saison. Avec une dizaine de joueurs stéphanois convoqués en sélection, la question des risques physiques comme des opportunités à saisir pour les autres sera posée.

Enfin, place à l'actualité de Ligue 2, avec un point sur la course à la montée directe et le retour en forme inquiétant du Red Star, avant le traditionnel jeu des pronostics.

Rendez-vous ce soir pour ce nouvel épisode du Sainté Night Club, à suivre en direct ou en replay sur les canaux habituels de Peuple-Vert.fr.

Rendez-vous ce lundi à 21 heures pour le Sainté Night Club, à suivre sur Twitch et YouTube.