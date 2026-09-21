Invité de l’émission Ligue 2 Extra sur beIN SPORTS, Julien Le Cardinal s’est exprimé sur sa blessure. Le capitaine de l’ASSE avait quitté ses partenaires en fin de rencontre à Metz. Il avait alors cédé sa place à Chico Lamba.

Homme fort du dispositif de Ian Cathro, Julien Le Cardinal est devenu un cadre de l’ASSE. Le défenseur central porte également le brassard depuis plusieurs rencontres. Arrivé dans le Forez l’hiver dernier, il a rapidement pris une place importante dans le vestiaire.

Avec Sohaib Naïr, Le Cardinal avait réalisé un début de saison solide. La charnière centrale stéphanoise connaît toutefois une période plus délicate depuis trois rencontres. À Metz, le capitaine des Verts a lui aussi montré quelques signes de difficulté.

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Une sortie inquiétante à Metz

Sorti à la 86e minute, Julien Le Cardinal a ainsi laissé sa place à Chico Lamba. Une sortie qui a rapidement suscité des interrogations autour de son état physique.

Invité de BeIN Sports pour Ligue 2 Extra, le défenseur a donné des nouvelles de sa blessure. Il est également revenu sur les circonstances de sa sortie face à Metz.

La trêve internationale tombe bien

Questionné par le plateau sur son état de forme, Julien Le Cardinal s’est montré rassurant :

« Ça va. On va dire que c’est une très, très grosse béquille. Il va falloir un petit peu de repos. Ça a très bien évolué depuis ce week-end. La trêve tombe bien, ça aurait été compliqué de jouer ce week-end. Je serai aux soins demain matin. »

Les trois semaines de trêve internationale tombent finalement à point nommé pour Julien Le Cardinal. Le capitaine des Verts va pouvoir se concentrer sur sa récupération et ses soins. L’objectif sera d’être opérationnel pour la reprise du championnat, le 10 octobre à Geoffroy-Guichard face à Rodez.

Avec le retour progressif de Chico Lamba, Ian Cathro pourrait avoir plusieurs options pour composer sa charnière centrale. Sohaib Naïr, Julien Le Cardinal et Chico Lamba peuvent prétendre à une place. Maxime Bernauer constitue également une autre possibilité.

Source : BeIN Sports