Avant d'affronter le FC Metz, Ian Cathro a répondu aux question de la presse. Parmi les nombreux sujets évoqués, le nouveau format de la trêve internationale qui se voit regroupée et largement allongé a lagrmeent été traité. Et cette réforme ne plaît pas du tout à l'entraîneur écossais qui s'inquiéte pour l'ASSE.

Ian Cathro, coach de l'ASSE : "Cette trêve internationale va être particulière et assez différente en fonction de chaque joueur. On va essayer d'avoir un match amical pendant cette période. Pour le moment, ce n'est pas confirmé, donc on va en rester là.

On a déjà reçu quelques informations de la part des sélections. On sait que certains joueurs seront convoqués. Le fait que certains joueront 3 ou 4 matchs dans une si courte période me rend un peu nerveux.

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Il va falloir qu'on fasse quelques ajustements. Et c'est quelque chose qui apparemment va durer l'année prochaine. Et peut-être pour les trois prochaines années. On va nous essayer de gérer ça du mieux possible, parce que la partie la plus difficile dans ces trèves internationales, c'est la façon dont les joueurs reviennent en club."

Le regret de Cathro

Ian Cathro, coach de l'ASSE : "Si je peux me permettre de partager une opinion, je pense qu'au moment où il a été décidé d'étendre cette fenêtre internationale, il y aurait dû aussi avoir une vraie pause qui la suit pour que les joueurs ne retombent pas tout de suite dans une préparation de match pour leur club.

Il faudrait avoir un vrai temps de repos pour qu'ils reviennent à leur pleine capacité. C'est peut-être quelque chose qui aurait dû être pensé davantage en amont."

L'ASSE va s'organiser

Ian Cathro, coach de l'ASSE : "Cette période de trêve internationale a déjà été évoquée en interne pour essayer d'en tirer le meilleur parti. On va notamment essayer d'incorporer des joueurs du centre de formation à nos entraînements et puis ce sera aussi l'opportunité pour nous de les connaître et pour eux de se rapprocher un petit peu du groupe professionnel. On va s'organiser pour que cette semaine soit productive et qu'on arrive aussi à remplir certains objectifs individuels. On sait que certains joueurs auront besoin de repos, d'autres auront besoin de d'un entraînement spécifique particulier, d'autres de travailler en salle, donc ça va nous donner la possibilité d'être optimale sur la condition physique de chaque joueur.

Et donc d'avoir un œil sur ces joueurs à haut potentiel qu'on a dans l'Académie. On essaiera aussi d'avoir un match amical parce qu'on a aussi plusieurs joueurs qui sont sur le retour et qui ont besoin de minutes de jeu, d'évoluer dans leur équipe, donc on va faire plusieurs choses pour rester très actifs pendant cette trêve."