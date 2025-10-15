Kilmer Sports Ventures a toutes les cartes en mains pour appuyer sur l'accélérateur. L'ASSE pointe non seulement à une deuxième place en championnat, mais possède également de moyen conséquent dans un contexte où le football français traverse une crise profonde. Analyse dans le dernier Sainté Night Club avec David Gluzman, banquier d'affaires, passionné de football et intervenant dans l'After Foot (RMC).

"Aujourd’hui, on a une telle puissance financière que, tant que les têtes pensantes veulent continuer le projet, je ne vois pas en quoi il y aurait un vrai risque financier." Sylvain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert, est formel. L'avenir de l'ASSE parait tout tracé depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants à la tête du club. Et pour cause, contrairement à de nombreux clubs étranglés par la baisse des droits TV, l’AS Saint-Étienne peut s’appuyer sur la puissance de feu de son nouvel actionnaire.

Depuis son arrivée, Kilmer a comblé les déficits et assumé les charges. Une stratégie qui s’inscrit dans la durée et qui promet un avenir radieux côté terrain aux Stéphanois. "Je n’imagine pas autre chose que la Ligue 1 en fin de saison", conclue ce dernier.

Une stratégie durable pour l'ASSE ?

Crise des droits TV, économie en berne… Tous les concurrents directs, en Ligue 2 comme en Ligue 1, sont dans l’incapacité d’investir sans vendre. "On est dans l’une des pires situations pour le foot français au niveau financier. Entre les droits TV qui s’effondrent et d'autres trucs qu’il faudrait remettre à plat", analyse Sylvain. "On n'en parle pas assez, mais on n’a pas encore pris le choc complet de la crise du foot, poursuit Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert. Il y a encore des clubs qui grattent dans les fonds de tiroir, mais à partir de la saison prochaine, ça va être brutal."

Car Saint-Étienne, de son côté, affiche un bilan positif. Et c’est un luxe rare à l’heure où Reims ne peut investir qu’après avoir vendu pour 70 M€. Les prochaines années s’annoncent encore plus critiques pour ceux qui n’auront pas anticipé.

Le moment idéal pour accélérer

"L’environnement actuel du foot français est parfait pour Kilmer, affirme David Gluzman, spécialiste des finances. Quasiment tous vos concurrents ne peuvent pas investir. En Ligue 2 comme en Ligue 1. Saint-Étienne, eux, ils ont le luxe de ne pas avoir vendu. Avec les versements qui vont s'effondrer… ceux qui ont du cash doivent agir maintenant. Pour Kilmer, les 2-3 prochaines saisons sont capitales. Comme pour le PFC, il faut viser la Ligue 1, oui, mais aussi le haut du tableau. Avec les moyens en jeu, c’est ça l’objectif."

Leur stratégie est super intéressante : quand tu n'as plus de droits télé, tu diversifies tes revenus. C’est ce que fait Kilmer. Tu vas chercher du trading : Stassin partira, Davitashvili partira, N'Guessan partira… Tes meilleurs actifs s’en iront, mais au bon moment et au bon prix, choisis par l’actionnaire.

Et en parallèle, ils développent le sponsoring, les droits d’image, le ticketing, l’hospitality… Les loges de Geoffroy-Guichard, tout ça. Moins de dépendance aux négociations extérieures, aux marchés volatils, aux droits télé… C’est ça la vraie stratégie."