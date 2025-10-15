À quelques jours de son déplacement à Geoffroy-Guichard, Le Mans FC aborde son choc face à l’ASSE avec une dynamique sportive intéressante et une nouvelle envergure en coulisses.

Depuis août, le club est soutenu par un fonds brésilien, accompagné de noms prestigieux du sport mondial. Explications.

Un virage stratégique pour Le Mans

Ce samedi (20 h), Le Mans FC défie l’AS Saint-Étienne dans le cadre de la 10ᵉ journée de Ligue 2. Une affiche attendue entre deux clubs ambitieux, mais aussi deux projets en pleine évolution. Côté manceau, l’été dernier a marqué un tournant important dans la gouvernance du club.

Début août dernier, le président Thierry Gomez officialisait l’entrée au capital du club d’un nouveau partenaire : le fonds brésilien Outfield, spécialisé dans l’investissement sportif. Actif notamment dans la gestion du Coritiba FC (actuel leader de la Série B au Brésil), Outfield a choisi Le Mans pour initier son implantation en Europe.

Djokovic, Massa et Magnussen parmi les investisseurs

Particularité notable : ce fonds ne vient pas seul. Il est soutenu par plusieurs figures majeures du sport international, devenues co-investisseurs dans cette opération. Parmi elles :

Novak Djokovic , ex-n°1 mondial de tennis,

, ex-n°1 mondial de tennis, Felipe Massa , ancien pilote Ferrari et vice-champion du monde F1 2008,

, ancien pilote Ferrari et vice-champion du monde F1 2008, et le Danois Kevin Magnussen, passé par la Formule 1 et désormais engagé en endurance (Hypercar).

Ces investisseurs sont décrits comme « actifs » dans le projet, impliqués dans la stratégie globale, avec une volonté d’apporter leur expérience de la haute performance et une vision internationale du sport professionnel.

Un projet ambitieux, mais fidèle à son ADN ?

S’il conserve la majorité des parts, Thierry Gomez voit dans ce partenariat une opportunité d’adaptation à un contexte économique tendu. « C’est une démarche cohérente dans une période compliquée pour le football français, mais saine pour Le Mans FC », avait-il déclaré lors de la conférence de presse de présentation, en août dernier.

Le club, qui fête ses 40 ans cette saison, affiche l’ambition de croître sans renier ses racines. « L’idée est de faire grandir le club tout en respectant son ADN », a insisté Gomez, en poste depuis 2016.

Sur le terrain, Le Mans réalise un début de saison solide pour un promu et s’invite dans la première moitié du classement après 9 journées. Un déplacement à Geoffroy-Guichard, face à une ASSE en tête du championnat, constituera un test grandeur nature pour évaluer le niveau d’un club désormais renforcé financièrement.