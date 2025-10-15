S’il aurait pu rejoindre le Forez en tant que dirigeant, il y a quelques années, Mathieu Bodmer a évolué sous le maillot de l’ASSE durant sa carrière professionelle. Le Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013, s’est exprimé sur son arrivée à Saint-Etienne pour le podcast "Histoires de foot". Extraits.

Aujourd’hui directeur sportif du Havre depuis 2022, Mathieu Bodmer fait partie des visages du retour du club doyen dans l’élite en 2023. L’ancien joueur du PSG a permis au HAC de structurer son effectif malgré des moyens limités et de remonter en Ligue 1 dès sa première saison au club. Si le Havre ne roule pas sur l’or, le travail de Mathieu Bodmer au niveau du recrutement a pour l’heure permis aux normands de se maintenir lors des 2 saisons qui ont suivi leur retour en première division.

Une arrivée à l’ASSE forcée par des différends au PSG

Mathieu Bodmer a évoqué la manière dont le PSG l’a contraint à quitter la capitale pour l’ASSE : "La relation entre Leonardo et les Français (ndlr, au PSG) a toujours été compliquée et entre Leonardo et moi, très compliquée. Je pense qu'on ne s'aimait pas mais ce n'est pas très grave. Le mercato d'hiver est compliqué, en première partie de saison je n'ai pas beaucoup joué, il y a eu la naissance de ma fille, je me suis blessé ensuite, reblessé etc... On se dispute sur un transfert avorté. J'ai une offre en Chine et il me dit "non, tu ne bouges pas". Je lui pose la question "est-ce que tu compte réellement sur moi" il me répond "oui, tu ne bouges pas".

Le mercato commence et au bout de deux semaines il revient me voir : "Tu as toujours le truc en Chine ?", je lui demande pourquoi il me dit ça : "Parce que ce serait bien que tu partes." Il y a deux semaines tu comptes sur moi et là tu veux que je parte... et l'offre n'est plus là. On était déjà pas très ami au démarrage mais là ça clashe un peu plus. On s'insulte et je l'insulte un peu plus qu'il m'insulte d'ailleurs. Je suis convoqué par Nasser al-Khelaïfi parce que j'ai eu la bonne idée de l'insulter devant l'Emir. Il me fait comprendre qu'il faut vite partir. C'est comme ça que je pars à Saint-Étienne. Nasser me dit que j'ai merdé mais je sais qu'il m'aime bien. Il est énervé parce que même moi je l'ai mis en porte à faux devant l'Emir. Même si l'Emir ne comprenait pas ce que je disais à Léonardo, il voyait comme je lui parlais, il a compris que je ne lui disais pas bonjour. Carlo Ancelotti (coach du PSG en 2012-2013) était là aussi… C'est une connerie, parce que derrière il a fallu que je rentre chez moi et que j'explique à ma femme qu'il fallait faire les affaires et que l'on partait à Saint-Étienne dans la journée.”

Des débuts réussis et un trophée gagné dans le Forez

Mathieu Bodmer évoque ses (courts) souvenirs à l’ASSE “J'ai la chance pour mon premier match contre Montpellier, il neige, je rentre 20 minutes et mon premier ballon je marque de la tête. Je suis bien accueilli malgré le fait que je sois passé par Lyon, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Je ne joue pas toujours mais ça se passe bien et franchement, ça me fait du bien… Après, je suis encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain et l'ASSE ne peut pas m'acheter, surtout le club ne peut pas payer le salaire, j'avais un gros salaire à l'époque…

Avec Saint-Étienne, j'ai la chance de gagner une Coupe de la Ligue, c'est un top trophée, on gagne contre le Stade Rennais en finale… On fait un défilé dans Saint-Étienne après la finale, il y a 40 / 50 000 personnes dans les rues, c'est incroyable…. C'est une très belle équipe entraînée par Christophe Galtier que j'avais connu à Lyon, adjoint d'Alain Perrin. Je tombe dans une belle équipe et un club incroyable. Un club mythique, tu joues dans le Chaudron devant 35 000, 37 000, 40 000 supporters tous les weekends, c'est de la folie furieuse. En plus, on termine quatrième et on remporte donc la Coupe de la Ligue.”