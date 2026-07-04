L'ASSE devrait compter sur deux gardiens. L'un a porté le club vers la Ligue 1 lors de la montée de 2024. L'autre arrive de Norvège avec 20 ans et des statistiques qui font réfléchir. Le radar Data'Scout comparant Mamour Ndiaye, Gautier Larsonneur en 2023-2024 et Gautier Larsonneur en 2025-2026 raconte une histoire en trois actes : la grande saison, la régression, et l'arrivée de celui qui va tout compliquer.

En 2023-2024, Gautier Larsonneur était l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Si ce n'est le meilleur. Les chiffres Data'Scout de cette saison-là sont ceux d'un portier au sommet de son art dans le championnat. Taux d'arrêts : 98e centile. Buts évités par xG subis : 98e centile. Buts évités : 95e centile. Clean-sheets : 96e centile. Sorties : 78e centile. C'est ce Larsonneur-là qui a contribué à ramener l'ASSE en Ligue 1.

Ces chiffres ne sont pas seulement bons. Ils étaient exceptionnels. Un gardien qui arrête mieux que 98% de ses concurrents, qui évite des buts au-delà de ce que son xG subis permettrait d'espérer, et qui tient ses cages propres sur 96% du référentiel. La montée de 2024 doit beaucoup à ce portier breton à son meilleur niveau.

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Gautier Larsonneur : La chute à l'ASSE

Ce qui s'est passé ensuite mérite d'être nommé clairement. En 2025-2026, ces mêmes indicateurs s'effondrent. Taux d'arrêts : de 98e à 56e centile. Buts évités : de 95e à 64e centile. Buts évités par xG subis : de 98e à 64e centile. Clean-sheets : de 96e à 76e centile. Sorties : de 78e à 48e centile.

Le Larsonneur de la saison passée n'est plus le même joueur que celui de la montée. La baisse est réelle sur quasiment tous les indicateurs gardiens. Les critiques de supporters n'étaient pas injustes. Les données confirment une régression substantielle d'une saison à l'autre. Ce n'est pas un accident de parcours sur un ou deux matchs. C'est une tendance de fond sur l'ensemble d'un exercice.

Sur la construction, Larsonneur reste meilleur cette saison qu'en 2023-2024 : passes réceptionnées à 75e centile contre 46e, précision des passes à 61e contre 36e. Probablement lié aux demande d'Eirik Horneland. Il a gagné en implication dans le jeu court. Mais ce que l'ASSE demande avant tout à son gardien, c'est d'arrêter les tirs et d'éviter les buts. Sur ces critères, Larsonneur a reculé.

Ndiaye : le défi posé sur la table

C'est dans ce contexte que l'arrivée de Mamour Ndiaye prend tout son sens. Le radar à trois courbes est éloquent. Sur les sorties : Ndiaye à 96e centile, Larsonneur 2024 à 78e, Larsonneur 2026 à 48e. Sur les duels aériens gagnés : Ndiaye à 97e centile, Larsonneur 2024 à 50e, Larsonneur 2026 à 47e. Sur la longueur moyenne des passes : Ndiaye à 96e centile, contre 64e pour Larsonneur en 2024 et 29e cette saison.

Sur ses points forts, Ndiaye n'est pas simplement meilleur que le Larsonneur de cette saison. Il est aussi meilleur que le Larsonneur de la grande saison 2023-2024. C'est un signal fort. L'ASSE ne recrute pas un concurrent pour le Larsonneur affaibli. Elle recrute un concurrent pour le meilleur Larsonneur possible.

Là où Larsonneur conserve une avance, c'est sur les indicateurs purement défensifs en surface : taux d'arrêts à 56e contre 68e pour Ndiaye, buts évités à 64e contre 52e. Et surtout sur la construction courte, où l'écart est abyssal : précision des passes à 61e pour Larsonneur contre 4e pour Ndiaye. C'est le grand point de vigilance sur le Sénégalais. Pour autant, comparaison n'est pas toujours raison. Les centiles de Mamour Ndiaye ont été obtenu en D1 norvègienne. Pas en Ligue 2.

ASSE : Ce que Cathro devra trancher

La question posée à Ian Cathro est simple et inconfortable. Quel gardien choisit-il pour la Ligue 2 qui s'annonce ?

Larsonneur au meilleur de lui-même reste un gardien de haut niveau en Ligue 2 et peut prétendre à un rôle en Ligue 1. Mais il doit retrouver le niveau de 2023-2024, pas celui de 2025-2026. La différence entre les deux saisons est significative. La préparation sera son examen de passage.

Ndiaye apporte quelque chose que Larsonneur n'a jamais eu : une domination aérienne quasi absolue et une capacité de sortie qui redéfinit ce que peut faire un gardien dans ce système. La contrepartie est un jeu court très insuffisant pour un entraîneur qui demande à son portier de participer à la construction.

Aucun des deux n'est le gardien parfait pour le projet de Cathro. Ensemble, ils couvrent presque tout le spectre de ce qu'on peut attendre d'un portier moderne. C'est peut-être exactement ce dont l'ASSE avait besoin : deux gardiens qui se poussent mutuellement, plutôt qu'un titulaire indiscutable qui s'endort.

La pression change de camp

Larsonneur était capitaine, prolongé, indiscutable. Il ne l'est plus. Ndiaye arrive avec des données qui surpassent les siennes sur les critères les plus valorisés dans le football actuel. Et surtout, Ndiaye a 20 ans. Il n'a pas encore atteint son niveau plafond.

Si Larsonneur ne retrouve pas en préparation le niveau qui était le sien lors de la montée de 2024, Cathro aura toutes les raisons de faire un choix courageux. Les données lui donnent les arguments pour le faire.

Source : Data'Scout