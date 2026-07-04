Jakob Breum est la nouvelle recrue de l'ASSE. Arrivé en provenance des Go Ahead Eagles, le Danois suscite de nombreuses interrogations, notamment en raison de son choix de rejoindre la Ligue 2. Antonin Bardin, spécialiste du football scandinave pour Nordisk Football, décrypte le profil du milieu offensif et explique pourquoi Saint-Étienne peut représenter un véritable tremplin dans sa carrière.

L'ASSE poursuit son recrutement avec l'arrivée de Jakob Breum. Peu connu du grand public français, le Danois dispose pourtant d'un parcours solide. Formé à Odense, il a franchi un cap en rejoignant les Pays-Bas avant de tenter désormais l'aventure stéphanoise. Pour mieux comprendre le profil de cette recrue, Peuple Vert a recueilli l'analyse d'Antonin Bardin, journaliste du média spécialisé Nordisk Football.

Jakob Breum a déjà prouvé sa capacité d'adaptation

Pour Antonin Bardin, Jakob Breum possède un parcours rassurant malgré son jeune âge.

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« Il est formé à Odense, il a recruté par Go head Eagles et dès sa première expérience à l’étranger ça s’est bien passé. Il a su rapidement s’adapter à un autre pays et à une nouvelle culture. Un jeu différent du Danemark. »

Le spécialiste rappelle également que Breum connaît parfaitement les sélections nationales danoises.

« Il a joué à partir de U17 jusqu’aux Espoirs du Danemark. C’est un projet dans lequel il a tout à gagner car ça lui donnerait de la visibilité pour intégrer l’équipe A du Danemark. Il y a de la concurrence au sein de la sélection comme Thomas Jorgensen, Christian Eriksen, il y a Victor Froholdt de Porto… S’il performe en Ligue 2 il est possible qu’il soit sélectionné. Encore plus si Eriksen arrête. Je pense qu’il a des garanties s’il signe à Saint-Étienne. C’est un nouveau tremplin pour lui. »

Cette dimension internationale peut constituer une motivation supplémentaire pour un joueur qui ambitionne de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Un choix surprenant… mais qui a du sens

Le principal sujet d'étonnement reste évidemment son arrivée en Ligue 2.

Antonin Bardin ne cache d'ailleurs pas sa surprise.

« C’est étonnant de le voir signer en Ligue 2, il n'aurait pas été recruté chez des cadors en Ligue 1 mais il aurait largement pu évoluer dans des équipes de second rôle. Il voulait partir l’année dernière des Pays-Bas mais ça ne s’était pas fait. Le choix est étonnant mais j’imagine qu’il y a des projections qui l’ont convaincu. »

L'ASSE a sans doute présenté un projet sportif suffisamment ambitieux pour convaincre un joueur qui bénéficiait d'une belle cote après ses performances aux Pays-Bas.

Un numéro 10 créatif capable de faire des différences

Sur le terrain, Jakob Breum présente un profil particulièrement intéressant.

« C’est un joueur polyvalent, il peut jouer au cœur du jeu mais également sur les côtés. C’est dans le rôle de numéro 10 qu’il performe le plus. Il jouait aux Pays-Bas en 4-2-3-1. Il a une grosse endurance et il avait vraiment un rôle d’électron libre. Il aime bien dézoner notamment à gauche pour repiquer sur son pied droit et amener du danger devant le but. »

Mais son registre ne s'arrête pas là.

« C’est un joueur capable d’évoluer comme relayeur. Il est très agile et a une excellente vision du jeu. Il doit se développer physiquement sur l’aspect duel car en France les duels sont un step supérieur aux Pays-Bas. C’est dans le dernier tiers qu’il est le meilleur. Il participe énormément au jeu collectif, il tente beaucoup de choses pour faire des différences par le dribble ou la passe. Il tirait les coups de pied arrêtés, notamment les corners. »

Autant d'éléments qui laissent penser que l'ASSE récupère un joueur créatif, capable d'animer le jeu entre les lignes et de créer des décalages. Reste désormais à savoir si Jakob Breum saura rapidement transposer ses qualités au football français. Si son adaptation est aussi réussie qu'aux Pays-Bas, les supporters stéphanois pourraient rapidement découvrir un joueur capable de devenir l'une des attractions de la prochaine saison.

Source : Antonin Bardin (Nordisk Football).