Club historique de Saint-Etienne, le Côte-Chaude Sportif fête ses 100 ans samedi 4 juillet. À cette occasion, et en souvenir du 32e de finale de Coupe de France face au PSG de 1994, une journée de festivité est prévue au stade Auguste-Dury. Avec en point d'orgue un match de gala face à une sélection d'ancien de l'ASSE.

Ce samedi 4 juillet, le club de Côte-Chaude Sportif souffle ses 100 bougies à l'occasion d'une journée de fête organisée au stade Auguste-Dury de Saint-Étienne. Un rendez-vous symbolique pour cette institution du football stéphanois, partenaire de l'ASSE, qui réunira plusieurs générations de passionnés autour d'un événement exceptionnel.

36 000 supporters de Côte-Chaude pour défier le PSG dans le Chaudron

En effet, s'il y a un souvenir qui a marqué l'histoire du club, c'est sans aucun doute son parcours en Coupe de France lors de la saison 1993-1994. Le 22 janvier 1994, Côte-Chaude avait eu le privilège de défier le grand Paris Saint-Germain en 32es de finale. Une affiche de rêve disputée dans un stade Geoffroy-Guichard rempli de près de 36 000 spectateurs. Face à une équipe parisienne composée de nombreuses stars de l'époque, parmi lesquelles Bernard Lama, Ricardo, Laurent Fournier, Paul Le Guen, Vincent Guérin, Raï, David Ginola ou encore Valdo, les Stéphanois s'étaient lourdement inclinés (10-0).

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Malgré l'ampleur du score, cette rencontre reste un moment inoubliable pour tous ceux qui ont porté les couleurs de Côte-Chaude et pour les supporters présents ce jour-là dans le Chaudron. Trente ans plus tard, le club continue d'écrire son histoire et célébrera son centenaire avec une affiche qui devrait attirer de nombreux amoureux du football local. Le point d'orgue des festivités aura lieu à 17 heures avec un match de gala opposant l'équipe de Côte-Chaude à une sélection d'anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne. Plusieurs figures bien connues des supporters stéphanois ont d'ores et déjà confirmé leur présence.

Adrien Ponsard, symbole du lien entre Côte-Chaude et l'ASSE

Les spectateurs pourront notamment retrouver Loïc Perrin, capitaine emblématique des Verts, Pascal Feindouno, Carl Medjani, Loris Néry, Idriss Ech Chergui, Rodolphe Douala, Pape Coulibaly, Blaise Mamoum ou encore Gwladys Debbache. L'événement sera également marqué par la présence d'Adrien Ponsard, formé à Côte-Chaude avant de rejoindre l'ASSE. L'ancien attaquant retrouvera son club de cœur, où il va bientôt officier comme éducateur.

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Cette journée anniversaire s'annonce comme un bel hommage à un club centenaire qui occupe une place importante dans le paysage du football stéphanois. À l'issue de la rencontre, spectateurs et joueurs se retrouveront autour d'un repas festif à partir de 19 h. Enfin, à partir de 23 h, le 8e de finale de la Coupe du monde entre la France et le Paraguay sera à suivre sur écran géant.