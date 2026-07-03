Les choses s'accélèrent sérieusement dans le Forez ! Alors que l'intérêt de l'ASSE pour le jeune portier sénégalais a récemment été révélé, un cap décisif a été franchi. Selon les dernières informations de Foot Mercato, l’ASSE et le club norvégien de Sarpsborg 08 sont parvenus à un accord total pour le transfert de Mamour Ndiaye (20 ans).

Le montant du deal est estimé à 1,5 million d'euros, assorti de divers bonus. Une somme significative qui prouve que la direction stéphanoise croit fermement au potentiel de ce joueur, qui était pourtant sous contrat en Norvège jusqu'en décembre 2027 après son arrivée de l’Oslo Football Académie de Dakar en février 2024.

Un profil qui séduit l'Europe, mais Ndiaye choisit les Verts dans ce mercato

Du haut de ses 43 matchs professionnels sous les couleurs de Sarpsborg 08, l'international U20 sénégalais (4 sélections) a tapé dans l'œil de nombreux recruteurs européens, pour ce mercato, qui louent sa marge de progression phénoménale. S'il a débuté dans la précarité en arrêtant ses premiers ballons sur le marché de Dakar avec des sacs en plastique en guise de gants, Ndiaye s'apprête aujourd'hui à découvrir la ferveur du football français.

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Mercato : Troisième recrue imminente, l'ASSE tient son gardien

Séduit par le prestige de l'AS Saint-Étienne, le jeune Lion de la Teranga n'a pas hésité à dire oui au projet forézien, malgré le fait que le club évolue actuellement en Ligue 2. C'est le signal fort d'un joueur déterminé, qui n'a pas peur des défis.

La concurrence relancée dans les cages de l’ASSE

L’arrivée de Mamour Ndiaye à l’ASSE lors de ce Mercato d’été ne se fera pas dans un fauteuil de titulaire garanti. Le portier de 20 ans en est pleinement conscient : il va devoir se bagarrer pour obtenir du temps de jeu.

Cette mentalité de guerrier colle parfaitement aux valeurs du Peuple Vert. Habitué à surmonter les obstacles, lui qui partageait son enfance entre l'aide apportée à sa mère pour vendre des chemises et ses entraînements de football, Ndiaye vient pour bousculer la hiérarchie.