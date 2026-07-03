Après Sohaib Naïr, l'ASSE est sur le point d'enregistrer une nouvelle recrue. D'après les informations de TV2, que nous pouvons confirmer, les Verts devraient s'offrir Mamour Ndiaye en provenance de Sarpsborg 08. Le jeune gardien ne jouera pas le match amical de son club ce vendredi.

L'ASSE a lancé son mercato ! Après l'officialisation de l'arrivée de Sohaib Naïr en provenance de Guingamp et l'attende de celle de Jakob Breum, les Verts sont en quête d'un gardien de but. Et d'après les informations du média norvégien TV2, que nous pouvons confirmer, les choses sont en train de s'accélérer.

Un renfort pour préparer l'avenir à l'ASSE ?

En effet, les dirigeants stéphanois sont en discussions très avancées avec Sarpsborg 08 pour le transfert du jeune gardien Mamour Ndiaye (20 ans). Un indice renforce cette tendance : le portier sénégalais n'a pas pris part au déplacement de son équipe à Lillestrøm pour le match amical disputé ce vendredi. Une absence qui ne serait pas liée à une blessure, mais bien à l'état d'avancement des négociations entre les deux clubs.

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Toujours selon TV 2, une première offre de l'ASSE a été refusée par Sarpsborg 08, le club norvégien ne l'estimant pas suffisante. Les échanges auraient toutefois progressé ces derniers jours et un accord semblerait désormais à portée de main. Afin d'éviter toute prise de risque avant une éventuelle signature, les dirigeants de Sarpsborg auraient donc préféré laisser leur gardien au repos plutôt que de l'exposer lors de cette rencontre amicale.

Le montant du transfert pour l'instant inconnu

De quoi accélérer les négociations alors que Mamour Ndiaye ne manque pas de prétendants. Plusieurs formations françaises et belges suivraient également le jeune gardien, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de son championnat. Par ailleurs, le montant du potentiel transfert à venir n'a pas été divulgué.

Si le dossier venait à se concrétiser, comme c'est attendu, l'ASSE miserait sur un gardien au fort potentiel, capable de s'inscrire dans la stratégie de développement mise en place par la direction sportive. Mamour Ndiaye viendrait ainsi concurrencer Gautier Larsonneur, au club depuis janvier 2023 et particulièrement critiqué pour ses prestations ces derniers mois.