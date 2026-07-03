L'ASSE a officialisé les contours de la présentation de ses nouveaux maillots 2026-2027. Le rendez-vous est fixé au mercredi 8 juillet, place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne, à l'occasion du Marché des Verts. Une journée d'animations précédera la révélation très attendue des nouvelles tuniques domicile et gardien. Voici le programme de la journée.

Comme chaque été, l'AS Saint-Étienne et son équipementier Hummel donnent rendez-vous au Peuple Vert pour découvrir les nouveaux maillots de la saison à venir. Après Geoffroy-Guichard en 2022, le Tournoi des 7 Collines en 2023 et 2024 puis la Guinguette des Verts à la Cité du Design l'an passé, le club change une nouvelle fois de décor. Cette année, c'est la place de l'Hôtel de Ville qui accueillera le Marché des Verts, un événement gratuit et ouvert à tous.

Les festivités débuteront à partir de 14 heures avec les animations du Kids' Club ainsi que les différents stands alimentaires installés pour l'occasion. L'ouverture pourra toutefois être légèrement décalée selon les conditions météorologiques.

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Les nouveaux maillots dévoilés à 18 heures

Le moment le plus attendu de la journée interviendra à 18 heures. L'ASSE présentera officiellement son maillot domicile ainsi que sa nouvelle tenue de gardien pour la saison 2026-2027. Des joueurs du groupe professionnel seront présents pour participer à cette révélation, désormais devenue un rendez-vous incontournable de l'intersaison stéphanoise.

Dans la foulée, les supporters pourront acquérir les nouveaux maillots directement sur place grâce à un point de vente installé par la Boutique des Verts.

Une soirée festive pour lancer la saison

L'événement ne s'arrêtera pas à la présentation des nouvelles tuniques. Un spectacle du Studio 7 Dance Complexe ouvrira la soirée avant un concert du duo stéphanois Salut l'Orage. Le DJ Gaston Braemer clôturera ensuite la journée avec un set prévu jusqu'à 22 heures.

Au-delà du simple lancement commercial, l'ASSE poursuit une formule qui rapproche le club de ses supporters avant la reprise. Ce rendez-vous du 8 juillet constituera l'une des premières occasions pour le Peuple Vert de se retrouver autour de l'équipe d'Ian Cathro, quelques jours après le début de la préparation estivale, et trois jours avant sa première rencontre amicale face au FC Biel-Bienne (Suisse), à l'Envol Stadium.