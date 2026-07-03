Le retour des Verts approche à grands pas. Avant le début du championnat, les hommes d'Ian Cathro lanceront leur préparation estivale avec un premier amical face au FC Biel-Bienne.

L'ASSE a officiellement ouvert la billetterie de ce premier rendez-vous de l'été. La rencontre se disputera le samedi 11 juillet à 18h, à l'Envol Stadium d'Andrézieux-Bouthéon. La rencontre opposera les hommes de Ian Cathro au club suisse du FC Biel-Bienne.

Pour l'occasion, les billets sont commercialisés au tarif de 6 €. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Il est également possible d'accéder aux loges VIP. Ces places sont proposées au prix de 50 €.

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Premier rendez-vous de la préparation estivale

Après la reprise de l'entraînement, les Verts retrouveront le terrain pour leur premier match de préparation. Cette rencontre permettra aux supporters de découvrir les premières idées de jeu d'Ian Cathro. Mais également d'observer les nouvelles recrues estivales.

Sohaib Naïr en l'occurrence. Reste à voir si d'autres signatures interviendront d'ici là. Pour rappel celle de Jakob Breum est attendue ainsi que d'autres visages, comme l'a laissé entendre Ian Cathro lors de sa première conférence de presse.

Comme chaque été, une large revue d'effectif est également attendue, offrant l'opportunité de voir à l'œuvre plusieurs jeunes issus du centre de formation, à l'image des nouveaux professionnels Noah Moulin ou Medhy Lutin-Zidée, par exemple.

Le FC Biel-Bienne, pensionnaire de Promotion League (3ᵉ division suisse), sera le premier adversaire des Verts dans cette préparation estivale. Malgré son statut de club de troisième échelon, la formation biennoise figure parmi les équipes ambitieuses du football suisse et vise un retour en Challenge League.

Le FC Biel-Bienne sera donc le premier adversaire de l'ASSE dans une préparation qui comptera six rencontres avant la reprise de la Ligue 2.

Comment réserver sa place ?

La billetterie est désormais accessible en ligne. Les supporters souhaitant assister à cette première sortie estivale peuvent d'ores et déjà réserver leurs billets via la plateforme : My.Weezevent.com.

Le coup d'envoi sera donné le 11 juillet à 18 heures à l'Envol Stadium, où les Verts espèrent lancer leur préparation devant un public nombreux.