Jakob Breum débarque à Saint-Étienne. Le milieu offensif danois de 22 ans, formé à Odense et révélé à Go Ahead Eagles en Eredivisie, s'apprête à franchir un nouveau palier en rejoignant l'ASSE qui vise un retour en Ligue 1. Portrait complet d'un joueur qui a tout pour faire craquer le Chaudron, avec les réserves que les données imposent d'avoir.

L'été 2025, Jakob Breum avait déjà fait sa valise. Après une première saison pleine en Eredivisie avec Go Ahead Eagles, 35 matchs, 11 buts et 5 passes décisives, le Danois avait clairement signifié son envie de monter d'un échelon. Aucun club n'avait trouvé d'accord avec Deventer. Il était resté.

La saison suivante avait mal démarré. Une blessure au pied l'avait écarté des terrains pendant dix matchs. Il était revenu, avait tenu, avait produit. Résultat : 29 matchs, 11 buts, 5 passes décisives quand même. Le talent était intact malgré le frein physique.

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Cette saison 2025-2026, la montée en puissance est confirmée. 36 matchs dont 6 en Europa League, 6 buts et 5 passes décisives. Une blessure musculaire sur les quatre dernières semaines lui a coûté 4 matchs. Rien de grave. Sur l'ensemble de sa carrière à Deventer, le tableau est limpide : 86 matchs en championnat, 19 buts, 14 passes décisives. Valorisé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en juin 2027.

Trois saisons à Go Ahead Eagles. Il a tout donné. Il veut la suite. La suite, c'est Saint-Étienne où l'ASSE mise gros sur lui.

Jakob Breum : Ce que les chiffres disent de lui en Eredivisie

Les données Data'Scout 2025-2026 placent Breum à 66 en tant que Meneur de Jeu en Retrait, soit le neuvième rang à son poste dans l'ensemble de l'Eredivisie cette saison. Pour un joueur de 22 ans dans l'un des championnats les plus offensifs d'Europe, c'est un positionnement solide. D'autant plus que c'était déjà le cas la saison précédente. Une régularité qui rassure.

Mais ce sont les centiles comparatifs qui racontent vraiment ce que Breum fait sur un terrain. Sur les passes décisives attendues : 98e centile. Sur les buts : 97e centile. Sur les passes vers la surface : 97e centile. Sur les passes en profondeur : 100e centile. Sur les dribbles tentés : 85e centile. Sur les courses progressives : 82e centile. Sur les passes en avant : 63e centile.

Pour comprendre ce que signifie un centile de 98 sur les passes décisives attendues : Breum génère plus d'occasions de but pour ses partenaires que 98% des milieux offensifs de son championnat, par 90 minutes jouées. Ce n'est pas un finisseur égoïste. C'est un créateur qui marque aussi.

Le radar comparatif entre ses deux dernières saisons à Deventer est édifiant sur un point précis : la constance. Buts à 97e centile cette saison contre 99e la précédente. Passes vers la surface à 97e dans les deux cas, identiques. Dribbles réussis à 89e contre 95e. Courses progressives à 90e contre 92e. Les chiffres ne s'effondrent pas d'une année à l'autre malgré les blessures. C'est le signe d'un joueur dont les qualités sont ancrées, pas conjoncturelles.

Un profil taillé pour la philosophie Cathro et l'ASSE

Ian Cathro construit son projet stéphanois autour du jeu entre les lignes, des combinaisons dans les espaces réduits, des milieux capables de faire évoluer le ballon dans le dernier tiers sans attendre que les espaces s'ouvrent d'eux-mêmes. Breum est précisément calibré pour ça.

La projection Data'Scout dans l'effectif de Saint-Étienne est sans équivoque : Breum arrive "au-dessus du niveau de l'effectif" selon la formulation de l'outil. Il est classé premier dans la hiérarchie des milieux offensifs stéphanois à son poste, avec une note de 66, devant Florian Tardieu (66 également mais avec 16% de similarité seulement) et Augustine Boakye (61, similarité à 70%). Il ne vient pas faire de la figuration. Il vient pour jouer.

Les points forts qui vont enchanter le Chaudron

Data'Scout liste trois points forts sans ambiguïté. Il essaie souvent de trouver ses partenaires dans la profondeur, il cadre beaucoup de tirs, et il crée beaucoup d'occasions de but. C'est exactement le profil que les supporters stéphanois réclamaient : un joueur qui joue vers l'avant, qui cherche la passe décisive, qui n'a pas peur de tirer. Un réel apport pour la créativité des Verts.

Sa capacité à faire progresser le ballon par la course, 100e centile sur les passes en profondeur, 97e sur les passes vers la surface, dessine un meneur intelligent qui lit le jeu une longueur d'avance. Dans un système qui veut combiner vite et frapper tôt, c'est une arme.

À noter aussi ses 98e centile sur les fautes subies : Breum se fait faucher régulièrement.

Jakob Breum : Les réserves que les données imposent d'avoir

L'adaptation tactique sera toutefois un vrai sujet. Data'Scout l'identifie clairement : Saint-Étienne évolue avec un style très différent de Go Ahead Eagles, et Breum devra passer par un temps d'apprentissage. Ce n'est pas une formule de prudence. C'est un signal réel.

Son déficit physique est également documenté. Breum doit progresser avant de pouvoir répondre aux exigences athlétiques du jeu stéphanois. Ses duels défensifs se résument à 2e centile sur les duels disputés, 1e centile sur les duels gagnés, 11e centile sur les interceptions. Il ne défend pas. Il ne taclera pas, n'interceptera pas, ne pressera pas haut avec la même intensité que Cathro pourrait l'exiger de ses milieux. Jakob Breum devra progresser sur ce point.

La précision des passes pointe à 22e centile, les passes réussies à 35e centile. Breum prend des risques, rate souvent ses passes, préfère la passe tranchante à la passe sûre. Dans un système qui demande de la conservation, ça peut générer des pertes de balle répétées. A doser.

La conclusion que les supporters voulaient lire

Jakob Breum a 22 ans, trois saisons d'Eredivisie dans les jambes avec 19 buts et 14 passes décisives, une capacité à générer des occasions de but qui classe parmi les tout meilleurs de son championnat, et une faim de progresser intacte après une longue attente.

L'ASSE a besoin de créativité offensive pour exister en Ligue 2. Elle vient de recruter le joueur qui en produit le plus par 90 minutes parmi les milieux offensifs disponibles sur ce marché. Le reste, la physique, l'adaptation tactique, la régularité, se travaille. À 22 ans, ça se travaille encore très bien.

Bienvenue à Saint-Étienne, Jakob.

Source : VI (Sander Janssen) / Data'Scout / Transfermarkt