Ce 1ᵉʳ juillet, l'ASSE a lancé sa préparation estivale avant d'annoncer une première arrivée. Le club ligérien a lancé son mercato en recrutant le défenseur algérien, Sohaib Naïr. L'arrivée du Guingampais pourrait rebattre les cartes concernant l'avenir de plusieurs défenseurs centraux stéphanois.

L'AS Saint-Étienne a lancé officiellement son mercato estival avec la signature de Sohaib Naïr en provenance de l'EA Guingamp. Si cette première recrue scellée par la nouvelle direction et le staff d'Ian Cathro apporte un renfort indéniable à l'arrière-garde stéphanoise, cette signature est loin d'être un simple ajustement numérique.

Mercato ASSE : Les premiers mots de Sohaib Naïr

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En coulisses, l'arrivée de l'international algérien de 24 ans s'apparente au premier domino d'une profonde réorganisation de la charnière centrale des Verts. Entre velléités de départ, situations contractuelles urgentes et besoin d'équilibre tactique, ce recrutement cache des mouvements majeurs imminents au sein du vestiaire.

Un divorce possible entre les Verts et Nadé lors du mercato

Le premier dossier directement lié à cette arrivée concerne Mickaël Nadé. Solide maillon de l'effectif, le défenseur central dispose d'un accord clair avec la direction stéphanoise pour cette première partie du mercato. Les deux camps se sont entendus sur un bon de sortie : en cas d’offre jugée satisfaisante, Nadé sera autorisé à plier bagage. Presque dix ans après ses débuts pros à l'ASSE, le natif de Sarcelles pourrait clore son histoire en Vert lors de ce mercato d'été.

C'est précisément ici que le profil de Sohaib Naïr prend tout son sens. Bien que droitier de formation, l'ancien capitaine de la réserve guingampaise a développé une solide expérience dans l'axe gauche de la défense lors de ses apparitions en Bretagne. Si le départ de Nadé venait à se matérialiser dans les prochaines semaines, Naïr possède toutes les compétences requises pour compenser l'absence de gaucher naturel à ce poste et stabiliser l'axe gauche de la défense stéphanoise.

Un départ envisageable pour Bernauer ?

Un autre cadre de la rotation défensive se trouve aujourd'hui sur le départ : Maxime Bernauer. Arrivé à un tournant de son aventure dans le Forez, le joueur ne sera pas retenu par les dirigeants de l'ASSE en cas de proposition concrète. De son côté, le joueur n'est absolument pas contre l'idée de relever un nouveau défi.

À un an de la fin de son contrat, la situation contractuelle de Bernauer pousse à l'action. Pour l'ASSE, cet été représente la dernière opportunité de récupérer une indemnité de transfert avant qu'il ne soit libre de s'engager où il le souhaite. Trouver une porte de sortie rapidement lors de ce mercato estival s'annonce comme un compromis idéal et gagnant-gagnant, permettant au club d'alléger sa masse salariale et au joueur de trouver un projet avec un temps de jeu garanti.

Malgré tout, l'ancien Rennais a réalisé un retour satisfaisant en mai après plusieurs mois d'absence. Le défenseur avait formé un duo solide aux côtés de Julien Le Cardinal. Reste à savoir ce que Ian Cathro décidera durant la préparation où il aura l'occasion de tester toutes les options.

L'ASSE envisage un prêt pour Axel Dodote

Enfin, l'arrivée de Sohaib Naïr va également bousculer l'avenir des plus jeunes éléments du groupe professionnel, à commencer par Axel Dodote. Face à l'embouteillage qui se dessine dans l'axe, l'hypothèse d'un prêt lors du mercato est devenue la solution privilégiée par l'état-major stéphanois pour lui permettre d'engranger du temps de jeu et de poursuivre sa progression.

ASSE : Qui sont les grands perdants de l'arrivée de Sohaib Naïr ?

Le jeune défenseur central ne manque pas de prétendants. Selon nos informations, le Puy Foot 43, pensionnaire de Ligue 3, s’est d'ores et déjà positionné pour accueillir le joueur sous forme de prêt. Toutefois, les ambitions de l'ASSE sont plus élevées pour son jeune talent : les dirigeants stéphanois temporisent et espèrent trouver une opportunité d’un prêt à l’échelon supérieur, idéalement au sein d'une écurie de Ligue 2 BKT.

L’officialisation de Sohaib Naïr n’était donc que la partie émergée de l'iceberg. En sécurisant sa première recrue du mercato, l'ASSE a non seulement renforcé son collectif, mais a surtout préparé le terrain pour un grand ménage estival au cœur de sa défense.