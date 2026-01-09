Comme à chaque période de mercato, divers noms apparaissent à travers les réseaux sociaux et divers médias. Pas simple de déméler le vrai du faux. Où en est l'ASSE après l'ouverture de ce mercato hivernal ?

Comme nous vous l'indiquions, la direction de l'AS Saint-Etienne souhaite bel et bien se renforcer. Mais l'heure n'est pas à la révolution. Il s'agit d'un marché d'ajustement et on compte bien le considérer comme tel du côté de l'ASSE. Le club a investi massivement l'été dernier avec plus de 20 millions d'euros dépensés. Bien qu'on soit conscient des difficultés du moment, en interne, on espère avant tout le retour de la stabilité au sein du groupe d'Eirik Horneland.

Plusieurs départs attendues à l'ASSE

L'entraineur norvégien ne s'en cache pas, il aimerait voir son groupe réduit. Dans cette optique, Yvann Maçon a quitté l'ASSE pour rejoindre l'AE Larisa en Grèce. Prolongé en aout 2024, il n'entrait plus dans les plans du club. D'autres départs sont à attendre. Dylan Batubinsika, éliminé par l'Algérie cette semaine, va rentrer à Saint-Etienne mais espère ne pas s'éternisé. Il cherche un nouveau challenge et pourrait être libéré par l'ASSE.

Autre joueur sur le départ, Djylian N'Guessan attise les convoitises. A 18 mois de la fin de son contrat, les dirigeants stéphanois se sont fait une raison et sont à présent à l'écoute. Il faudra toutefois se montrer convaincant. L'ASSE attend un transfert important pour l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.

Une position nettement différente est tenu pour Zuriko Davitashvili. Le géorgien est très courtisé et aspire à jouer à l'échelon supérieur. Everton, Benfica sont notamment sur les rangs. L'ASSE ne compte pas s'en séparer sauf offre irrefisable. Comme l'été dernier. Il en est de même pour Lucas Stassin.

Deux arrivées espérés

La priorité est de remplacer Pierre Ekwah. L'ASSE recherche activement un milieu de terrain défensif. Nous vous évoquions la piste de Rabby Nzingoula. Elle ne fait pas figure de priorité à l'heure actuelle. C'est également le cas du belge Pierre Dwomoh (Watford). Annoncé en négocations avancées puis avortées, il semble au final que la piste n'est jamais été avancées bien qu'identifiée. L'ASSE avance sur un autre milieu de terrain dont le nom n'a pas filtré.

Autre poste surveillé, celui de latéral gauche. Ebenezer Annan, touché à la cheville, n'a actuellement pas de véritable doublure. Ben Old fait office de remplaçant. De quoi voir le néo-zélandais installé sur le plus long terme en tant que latéral gauche ? C'est une option.

Stabilité et ajustements seront donc les maitres-mots pour l'ASSE cet hiver. Par ailleurs, la cellule de recrutement prospecte également pour l'été prochain. C'est notamment le cas au poste de gardien de but. Reste à savoir dans quelle division évoluera l'ASSE la saison prochaine.