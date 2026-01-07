L’AS Saint-Étienne était tout proche de boucler la venue de Pierre Dwomoh à en croire certains médias anglais. Mais le transfert du milieu de Watford a été annulé dans les dernières heures. Une opportunité manquée pour l'ASSE ?

Après quelques jours de l’ouverture officielle du mercato, l’ASSE pensait tenir un renfort de qualité. Selon les informations de Watford Way, Pierre Dwomoh, milieu belge de 21 ans, était sur le point de s’engager avec les Verts dans le cadre d’un transfert définitif.

Formé à Genk, passé par le Royal Antwerp, puis transféré à Watford en Championship, Dwomoh possède une belle cote sur le marché. Sa capacité à jouer à la fois milieu central, défensif voire un cran plus haut encore, ainsi que son gabarit (1,88 m), en font un profil très complet. Peu utilisé cette saison (1 match seulement en Championship), le joueur cherchait un nouveau point de chute pour se relancer. L’ASSE semblait lui offrir cette opportunité.

Un deal qui tombe à l'eau pour l'ASSE

Les discussions entre Watford et Saint-Étienne avaient bien avancé selon la même source. Le club forézien souhaitait conclure rapidement. Mais le deal aurait été annulé au dernier moment, sans qu’un accord final ne soit formalisé. Les raisons exactes n’ont pas filtré, mais plusieurs éléments pourraient avoir joué : conditions financières, désaccord sur les modalités du contrat ou décision sportive de dernière minute. La piste serait aujourd’hui refermée.

La concurrence reste forte sur le dossier Dwomoh

Le talent du jeune milieu belge n’a pas échappé à d’autres clubs. Sheffield Wednesday, Norwich City, Galatasaray et Gaziantep FK restent intéressés et pourraient passer à l’action dans les jours à venir. Autant de concurrents directs qui pourraient faire regretter à l’ASSE de ne pas avoir conclu l’opération.

Alors que les Verts cherchent encore à renforcer leur entrejeu, ce dossier raté vient rappeler la difficulté du mercato hivernal. Et soulève une question : l’ASSE aura-t-elle les moyens de conclure ses pistes prioritaires ? D'autres pistes sont étudiéees. C'est notamment le cas de Rabby Nzingoula comme nous vous l'évoquions ce jour. Pour l'heure, aucune négociations concrètes n'ont été entamée le concernant. De quoi accélérer les choses ? Wait and see.

Source : The Watford Way