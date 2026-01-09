Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le coach de l'ASSE, Eirik Horneland se confie ! Parcours, personnalité, choix tactiques... l'entraîneur stéphanois explique sa manière de comprendre et d'aborder le football.

Né le 14 mars 1975 en Norvège, Eirik Horneland découvre de jours en jours le championnat français. Sur le banc de l'ASSE depuis 1 an, il tente de mettre en place un football ambitieux, et offensif du côté de Saint-Etienne. Coach depuis plusieurs années, il explique ce qui l'a poussé à exercer ce métier

Eirik Horneland : « Maintenant, c’est un football beaucoup plus organisé. Encore plus en Scandinavie. Mais j’ai eu la chance de croiser de très bons entraîneurs. Ils m’ont aidé à bien me développer et m’ont inspiré pour devenir ensuite entraîneur. [...] Je m’intéressais à comment connecter les joueurs ensemble, construire une équipe puissante, solide, gagner en tant que groupe, mais aussi se développer en tant que groupe. »

Un métier passions pour Eirik Horneland

Le coach stéphanois indique que pour s'améliorer, il s'inspire des autres. En France, où à l'étranger toutes les idées et manières de jouer sont bonnes à prendre.

Eirik Horneland : « Ma personnalité, j’aime prendre des responsabilités, j’étais comme ça en tant que joueur. J’aimais organiser l’équipe, cela me permettait de mieux jouer. [...] Je regarde beaucoup de matchs. Le football, c’est ma passion. J’aime le jeu. J’aime la compétition. La compétition est difficile, car c’est le sport le plus populaire du monde. Tu peux le regarder partout, tu peux être inspiré par des équipes locales, des équipes nationales, etc… J’aime être inspiré de façon large. Tu peux regarder des matchs de Ligue des Champions à la télévision et ensuite regarder une équipe moins huppée à côté de chez toi. C’est inspirant de mixer cela. »

Connu pour son style de jeu offensif, Eirik Horneland compte bien poursuivre de cette manière. Le coach stéphanois aime cependnat laisser une certaine liberté à ses joueurs.

Eirik Horneland : « Tu peux donner à tes joueurs un cadre, une idée de jeu, mais les joueurs ont aussi une certaine liberté pour s’épanouir dans ce cadre. Le football offensif, c’est le style que j’aime, celui pour lequel je me bats. C’est un style qu’une équipe comme Saint-Étienne doit avoir.[...] Il faut des compromis, certes, car cela va mettre du temps à se mettre en place collectivement et individuellement, mais on a cette idée. [...] Si vous avez une idée claire de la manière dont vous voulez jouer et que vous mettez cela en place au quotidien, les joueurs ressentent de la confiance. Ils peuvent ressentir qu’ils sont meilleurs jour après jour. C'est la façon dont nous travaillons. »

Certains choix de la saison passée justifiés !

Eirik Horneland : « L’an dernier, quand on jouait avec un joueur comme Ibrahim Sissoko en attaque, on ne pouvait pas jouer de la même manière qu’avec Lucas Stassin devant. [...] Je n’ai pas un système rigide. Si Stassin quitte le club, on devra jouer sans lui. On aura alors un nouvel attaquant que l’on voudra développer. Nous avons Duffus en ce moment, il n’a pas le même jeu, mais il peut également nous faire du bien. »

Le coach des Verts indique également pouvoir s'appuyer sur d'autres attaquants, comme Cardona, Boakye, Old et Davitashvili.