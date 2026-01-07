C'est un secret de polichinelle, l'ASSE recherche activement à se renforcer au milieu de terrain. L'absence de Pierre Ekwah s'est fait ressentir sur la première partie de saison. Les dirigeants stéphanois s'activent depuis des semaines pour trouver son remplançant. Parmi les pistes revient le nom de Rabby Nzingoula.

Après avoir dépensé plus de 20 millions d'euros l'été dernier, les dirigeants de l'ASSE ne s'attendaient pas à se trouver à la quatrième marche du classement de Ligue 2 en janvier. Avec 7 points de retard sur le leader troyen, l'AS Saint-Etienne devra rapidement engranger des points pour obtenir un ticket pour la Ligue 1. Si on reste persuadé que l'objectif sera atteint, on s'active en interne. Pas question de révolutionner l'effectif. On se veut confiant. "Avec le retour des blessés, ça ira mieux." C'est le refrain qui revient du côté de l'ASSE. Pour autant, on souhaite apporter du sang-neuf au milieu de terrain.

Pierre Ekwah a laissé un vide à combler

En août dernier, l'ASSE a fait le choix de montrer les muscles avec Pierre Ekwah. Bien que l'option d'achat ait été levé auprès de Sunderland, l'ancien nantais n'a pas disputé la moindre minute avec l'ASSE. Pire, il ne s'est pas entrainé avec Saint-Etienne depuis mai dernier. La volonté de se faire respecté a primé pour les dirigeants stéphanois. Sportivement, son absence a laissé un vide qu'Eirik Horneland a eu le plus grand mal à combler. Florian Tardieu, Mahmoud Jaber, Luan Gadegbeku ont tour à tour étaient testés. Sans convaincre pleinement.

Pour cette raison, l'ASSE s'active pour trouver une nouvelle sentinelle. Le profil est clair : apporter de la densité physique et de l'impact tout en s'inscrivant dans le projet de jeu d'Eirik Horneland. Pas question de voir à court terme, on souhaite se projeter sur un potentiel retour en Ligue 1. Pas simple de trouver, encore moins de convaincre dans ce contexte.

Nzingoula surveillé de près par l'ASSE

Plusieurs noms ont été étudiés par la cellule de recrutement renforcée l'été dernier. S'il n'est pas simple d'en savoir plus, nous pouvons vous confirmer que Rabby Nzingoula est observé par l'ASSE. Une piste de longue date qui plaît toujours aux Verts. Il y a un an, le Progrès rapportait déjà que l'AS Saint-Etienne lorgnait l'international français U20. A l'époque, en prêt à Montpellier, l'opération était trop complexe. Aujourd'hui, le contexte est tout autre. Malgré une saison pleine au MHSC (27 apparitions, 20 titularisations), Rabby Nzingoula est à la peine. Depuis son retour à Strasbourg, il n'a disputé que 62 minues en Ligue 1. Sous contrat encore 18 mois avec le RCSA (juin 2027), son départ est désormais envisageable.

Difficile de préciser si Rabby Nzingoula figure en haut de la pile de la cellule de recrutement. Une chose est certaine, il reste très apprécié et surveillé de près. L'ASSE n'est pas la seule écurie sur le dossier. Plusieurs clubs de L1 et de L2 sont sur les rangs. Mais les Verts devront également faire face à la concurrence de clubs étrangers.

Nzingoula, un profil moderne à polir

Agé de tout juste 20 ans, Rabby Nzingoula figure parmi les joueurs les plus prometteurs de sa génération à son poste. Son activité, son impact physique et ses qualités techniques en font un milieu de terrain complet. Si tout n'a pas été parfait pour sa première saison pleine en Ligue 1, il est parvenu à s'imposer à Montpellier dans un situation compliquée. Revanchard, il doit encore apprendre à maitriser son aggresivité qui lui a coûté plusieurs expulsions au cours de sa jeune carrière. Un talent encore brut à pôlir mais qui apparait complémentaire aux autres pièces du puzzle stéphanois.

Profil idéal pour l'ASSE ?