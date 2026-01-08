L’ASSE a disputé son 18e match de Ligue 2 samedi dernier contre Le Mans. Au cours de cette rencontre, Eirik Horneland a composé un onze de départ inédit. En effet, aucune recrue du mercato estival n’y figurait ! Une grande première cette saison.

Le dernier mercato estival était agité dans le Forez. En comptant les options d’achat levées, neuf joueurs ont rejoint l’effectif d’Eirik Horneland pour cette saison de Ligue 2 : Pierre Ekwah, Irvin Cardona, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan, Strahinja Stojkovic, Joao Ferreira, Chico Lamba, Joshua Duffus et Lassana Traoré. Depuis le début de saison, Eirik Horneland leur donne un temps de jeu plus ou moins conséquent.

Des recrues estivales qui gagnent du temps de jeu, mais gênées par des blessures

Globalement jeunes, ces recrues gagnent petit à petit des minutes de jeu en Ligue 2. Voici leurs temps de jeu :

Mahmoud Jaber : 17 rencontres, 1364’

Ebenezer Annan : 15 rencontres, 1276’

Irvin Cardona : 18 rencontres, 1071’

Maxime Bernauer : 12 rencontres, 1026’

Joao Ferreira : 13 rencontres, 945’

Chico Lamba : 9 rencontres, 765’

Joshua Duffus : 12 rencontres, 380’

Strahinja Stojkovic : 2 rencontres, 67’

Lassana Traoré : 1 rencontre, 5’

Pour la première fois cette saison en Ligue 2, Eirik Horneland a dû se priver de plusieurs éléments. Suspendu, Mahmoud Jaber était absent. Blessés, Annan, Bernauer, Ferreira et Duffus n'ont pas pu prétendre à une place dans le groupe stéphanois. Chico Lamba, de son côté, était bien présent, mais pas en capacité de débuter le match, comme l’a précisé le coach en conférence de presse d’avant-match :

« Pour Chico Lamba, il n’a que 4 ou 5 séances avec l’équipe, donc je pense que c’est trop tôt pour lui de commencer. »

Pas de recrue pour débuter en Ligue 2 : une première cette saison !

C’est une grande première pour Horneland cette saison. Dès la première journée contre Laval, au moins un joueur recruté cet été a été aligné dans le onze de départ en Ligue 2. Ainsi, contre Le Mans, le coach stéphanois a dû composer avec des joueurs arrivés la saison dernière (Old, Miladinovic, Davitashvili et Stassin), mais aussi déjà présents avant l’arrivée de Kilmer Sports (Larsonneur, Appiah, Nadé et plusieurs jeunes issus du centre de formation, comme Kévin Pedro, Paul Eymard et Nadir El Jamali).