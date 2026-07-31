Les Verts sont actuellement en stage à Divonne-les-Bains dans le cadre de la préparation estivale. Un groupe de 27 joueurs est présent sur place. En parallèle, le mercato bat son plein en coulisses. Les dirigeants de l'ASSE s'activent notamment au niveau des sorties après avoir bouclé plusieurs dossiers ces derniers jours.

Après avoir recruté Sohaib Naïr (EA Guingamp), Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Mamour Ndiaye (Sarpsborg), Thierno Ballo (Wolfsberger AC) et Aaron Csongvai (AIK Stockholm), le board stéphanois était à la recherche d'un troisième gardien.

Lucas Lavallée à l'ASSE, une nouvelle arrivée en post-formation

Et l'homme idéal a semble-t-il été déniché cette semaine. En effet, Lucas Lavallée (23 ans) s'est engagé avec l'ASSE pour une saison, ce mercredi. Passé par le PSG, le portier évoluait à Châteauroux avec qui il sort d'une saison en tant que titulaire indiscutable en Ligue 3. Son arrivée répondait à un besoin clair. Après le départ d'Issiaka Touré à Aubagne Air-Bel, la place de numéro 3 dans la hiérarchie aurait dû revenir au jeune Matéo Hougbo-Civier. Le gardien de la génération 2007 s'est toutefois blessé au genou et sera absent plusieurs mois. De quoi expliquer le recrutement d'un portier supplémentaire, derrière Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye. Lucas Lavallée pourrait d'ailleurs profiter du passage de 18 à 20 joueurs sur les feuilles de match de Ligue 2 pour réaliser des bancs tout au long de la saison.

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Avant cette arrivée dans les cages stéphanoises, trois autres dossiers avaient été bouclés par l'ASSE en fin de semaine dernière. On peut d'abord évoquer la signature professionnelle de Nathan Kasia ainsi que la prolongation de Nadir El Jamali, annoncée en exclusivité par nos soins. Mais c'est surtout un autre dossier révélé sur Peuple Vert qui s'est finalisé. L'attaquant de Jura Sud, Lamine Sonko (22 ans), s'est effectivement engagé avec le club du Forez. Il a signé son contrat et est du voyage à Ploufragan en Bretagne, où la réserve prend part dès aujourd'hui au Tournoi Européen U21. D'abord amené à évoluer en National 2 avec l'équipe de Sylvain Gibert, il pourrait toutefois gratter du temps de jeu en Ligue 2 en cas de circonstances favorables.

Des départs avant d'éventuelles arrivées ?

L'ASSE est toujours attentive au marché sur deux postes, celui de latéral gauche et de buteur. Si la volonté est bien de se renforcer, la priorité est toutefois clairement au dégraissage. Plusieurs jeunes ont déjà quitté le club, soit en prêt (Axel Dodote, Jebryl Sahraoui), soit définitivement (Enzo Mayilla, Issiaka Touré, Jibril Othman).

Mais la direction s'active désormais sur des dossiers plus importants. Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic sont en effet mis à l'écart du groupe et poussés vers la sortie. Pour le premier cité, la situation est toujours à suivre avec une offre de l'Aris Limassol sur la table. Celle-ci est légèrement inférieure à 2 M€ bonus compris et a été acceptée par l'ASSE. Le joueur, qui a rencontré un représentant du club chypriote ces derniers jours, doit désormais prendre sa décision. Dans le même temps, un club russe pousse et a aussi transmis une proposition concrète, comme expliqué la semaine dernière.

Alors que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili disposent d'un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante, c'est un autre cas qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. En effet, Pierre Ekwah a de nouveau fait l'objet de banderoles de la part des supporters stéphanois. La tension monte alors que le milieu de terrain est bien présent au stage à Divonne. Son souhait de quitter le Forez cet été est partagé par le club qui espère cependant en tirer un prix important. Voilà qui explique pourquoi le dossier traîne depuis de longues semaines... En attendant, l'ancien de Sunderland s'entraîne avec le groupe mais reste loin des projecteurs, puisqu'il a été décidé qu'il ne serait montré sur aucune photo ni vidéo partagée sur les réseaux sociaux de l'ASSE.