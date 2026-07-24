L'ASSE est en pleine opération dégraissage ces derniers jours. Après avoir enregistré les renforts de Sohaib Naïr (EA Guingamp), Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Mamour Ndiaye (Sarpsborg), Thierno Ballo (Wolfsberger AC) et Aaron Csongvai (AIK Stockholm), les Verts devaient désengorger un effectif devenu trop conséquent. Mickaël Nadé pourrait bien être le prochain à quitter le Forez.

Le board stéphanois s'active au niveau des départs en cette fin de mois de juillet. Cinq jeunes naviguant entre le groupe professionnel et la réserve ont déjà quitté le club. Le gardien Issiaka Touré s'est engagé avec Aubagne Air-Bel. Il a été rejoint aujourd'hui par Jebryl Sahraoui. Le milieu de terrain a été prêté sans option d'achat à l'écurie de Ligue 3. Autre joueur prêté sans option d'achat : Axel Dodote. Le défenseur polyvalent a rejoint le Pau FC et tentera de s'imposer en Ligue 2.

Enfin, Enzo Mayilla (Dunkerque) et Jibril Othman (Aviron Bayonnais) ont été libérés par l'ASSE. Tous ces départs permettent déjà à Ian Cathro de compter sur un groupe un peu plus épuré.

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L'ASSE a une offre de L'Aris Limassol pour Nadé

Mais les Verts ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres joueurs plus confirmés sont aussi poussés vers la sortie. Comme révélé par nos soins, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Ebenezer Annan sont écartés du groupe depuis quelques jours. Le latéral gauche ghanéen dispose d'une touche en Tchéquie tandis que la situation semble calme pour les deux milieux de terrain.

C'est bien pour Mickaël Nadé que les choses s'animent. Nous évoquions ce matin une offre venant de l'étranger pour le défenseur central. Santi Aouna (Foot Mercato) révèle cet après-midi qu'il s'agit de l'Aris Limassol. Le club chypriote est en effet passé à l'action avec, selon nos informations, une offre légèrement inférieure à 2 millions d'euros bonus compris. Mais ce n'est pas tout car une proposition venant de Russie est aussi sur la table, ainsi que plusieurs intérêts en Championship.

L'ASSE est bel et bien proche d'accepter l'offre de Limassol même si quelques détails restent à régler. Le joueur devra aussi prendre sa décision dans les jours à venir. À suivre...