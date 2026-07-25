L'ASSE continue de façonner son effectif en misant sur des profils capables de s'inscrire dans la durée. Alors que plusieurs jeunes attaquants ont quitté le Forez cet été, les dirigeants stéphanois ont décidé d'anticiper l'avenir avec un recrutement ciblé. Un joueur, déjà remarqué par les Verts ces derniers mois, pourrait bien profiter d'un contexte favorable pour gravir les échelons plus vite que prévu.

L'AS Saint-Étienne poursuit son travail de reconstruction, notamment dans son secteur offensif. Les mouvements enregistrés au sein de la réserve ont créé de nouvelles opportunités, poussant le club à renforcer ce poste avec un profil prometteur.

C'est dans ce contexte que les dirigeants stéphanois ont décidé de miser sur Lamine Sonko selon nos informations. L'attaquant de 22 ans arrive en provenance de Jura Sud, où il avait déjà croisé la route de la réserve des Verts. Ses prestations lors de ces confrontations avaient suffisamment marqué les observateurs stéphanois pour convaincre le club de passer à l'action. Le dossier est en phase de finalisation et devrait se concrétiser rapidement selon nos indiscrétions.

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Lamine Sonko va renforcer (dans un premier temps) la réserve de l'ASSE

Dans un premier temps, Lamine Sonko intégrera le groupe de la réserve. Il viendra renforcer un secteur offensif largement remodelé durant l'intersaison.

Plusieurs départs ont en effet laissé des places vacantes. Enzo Mayilla a rejoint Dunkerque, Jibril Othman s'est engagé avec l'Aviron Bayonnais, tandis que le départ de Djylian N'Guessan semble désormais très proche.

L'arrivée de Sonko répond donc à un véritable besoin sportif. Le club s'assure une solution supplémentaire pour accompagner la progression de son équipe réserve tout en préparant l'avenir.

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Une opportunité plus rapide que prévu ?

Si son intégration est initialement prévue avec la réserve, Lamine Sonko pourrait rapidement attirer l'attention d'Ian Cathro.

Le technicien écossais évolue avec un système à deux attaquants, un dispositif qui nécessite plusieurs profils disponibles tout au long de la saison. Or, les solutions offensives ne sont pas particulièrement nombreuses actuellement.

À cela s'ajoute la situation de Martens Chris Paalberg, dont les difficultés à enchaîner les entraînements pourraient ouvrir une fenêtre plus rapidement qu'imaginé.

Sans brûler les étapes, Lamine Sonko possède donc une carte à jouer. Son profil physique, sa capacité à attaquer la profondeur et les bonnes impressions laissées face aux jeunes Stéphanois pourraient lui permettre de grimper plus vite que prévu dans la hiérarchie.

Le recrutement du Sénégalais ressemble aujourd'hui à un pari sur l'avenir. Mais dans un effectif encore en construction, ce pari pourrait rapidement devenir l'une des belles surprises de la préparation stéphanoise.