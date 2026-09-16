C’est désormais officiel ! Après avoir révélé les coulisses de ce dossier à la fin du mois de juin, le dénouement est là : l’ASSE a officialisé la signature du très prometteur Etienne Mendy. Une superbe pioche pour l'avenir du club.

L'information bruissait depuis quelques jours dans les couloirs de l'Etrat, c'est maintenant gravé dans le marbre. L'ASSE poursuit sa stratégie axée sur la post-formation et le recrutement de jeunes pépites à fort potentiel.

ASSE : Signature d'un nouvel attaquant pour les Verts

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L'ailier droit sénégalais, né en 2008 et formé à la prestigieuse académie de Diambars, s'est officiellement engagé avec le club forézien.

Un coup de maître face à la concurrence de United

Ce dossier confirme le retour au premier plan de la cellule de recrutement stéphanoise. Suivi par plusieurs écuries européennes de renom, Etienne Mendy avait notamment effectué un essai à Manchester United en septembre 2025.

Le fait que les Verts soient parvenus à convaincre l'international U17 sénégalais, qui s'est révélé aux yeux des recruteurs lors du tournoi UFOA U17, prouve la solidité et l'attractivité du nouveau projet de l'ASSE.

"Un garçon extraordinairement percutant"

Grand artisan de la remontée de Diambars en première division sénégalaise avec 5 buts et 4 passes décisives cette saison, Mendy est décrit au pays comme l'un des plus grands talents de sa génération. Mounir Sonko, consultant pour la RTS, ne tarissait d'ailleurs pas d'éloges à son sujet : « Etienne Mendy est impressionnant. C'est un garçon extraordinairement percutant, dribbleur, très bon joueur dans les trente derniers mètres avec une très bonne aisance technique. »

Fan absolu de Rafael Leão, le jeune ailier de 17 ans possède ce profil moderne fait de vitesse, d'élimination et de percussion qui manquait tant dans l'effectif. Bien sûr, le joueur arrive avec une marge de progression logique pour son âge (notamment sur l'impact athlétique et le dernier geste), mais sa mentalité de bosseur et son humilité sont déjà de grands atouts pour s'imposer sous le maillot de l'ASSE.

Le communiqué de l'ASSE

"Jeune attaquant international sénégalais transféré depuis Diambars FC, Étienne Mendy (18 ans) est l'un des nouveaux visages du groupe Réserve de l’ASSE, qu’il rejoint jusqu’en 2030 !"