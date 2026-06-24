L'ASSE poursuit son recrutement de jeunes talents avec la signature d'Etienne Mendy. L'ailier sénégalais de Diambars, né en 2008, rejoint le projet stéphanois après avoir suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont Manchester United. Un nouveau coup prometteur pour la cellule de recrutement des Verts.

L'AS Saint-Étienne continue de miser sur l'avenir. Après plusieurs opérations tournées vers les jeunes joueurs à fort potentiel, le club forézien a obtenu la signature d'Etienne Mendy. L'ailier droit sénégalais, formé à l'académie Diambars, est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération au Sénégal.

International U17, le joueur né en 2008 s'est notamment révélé lors du tournoi UFOA U17. Ses performances ont rapidement attiré l'attention de nombreux recruteurs européens. Une concurrence importante qui témoigne de la qualité du dossier bouclé par les dirigeants stéphanois.

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Etienne Mendy [Diambars] vs Teungueth FC pic.twitter.com/N8nWqmGFdu — 🇸🇳🎥⭐️⭐️ (@SenegalComps) April 17, 2026

Etienne Mendy, un profil moderne pour l'ASSE

Cette saison, Etienne Mendy a franchi un cap avec Diambars. Pour sa première saison comme titulaire en Ligue 2 sénégalaise, il a aidé son club a retrouver l'élite du football sénégalais.

Interrogé par Wiwsport en mai dernier sur ses statistiques (5 buts et 4 passes décisives), le jeune ailier avait affiché une belle maturité :

« Pour ma première saison en Ligue 2 en tant que titulaire et dans la continuité de mon apprentissage, je dirai que c'est très tôt pour être satisfait. Je me dis que je peux mieux faire. »

Une réponse qui en dit long sur son état d'esprit. Loin de se satisfaire de ses performances, le jeune Sénégalais affiche déjà une volonté constante de progresser.

Sur le terrain, Mendy se décrit avant tout comme un joueur au service du collectif :

« Je suis un jeune qui essaye de progresser tout en apprenant et en restant à l'écoute du coach et de son staff. »

Des qualités qui correspondent parfaitement au profil recherché par l'ASSE ces dernières saisons.

Manchester United sur le dossier, l'ASSE a gagné la bataille

Selon les informations du média sénégalais 13football, Etienne Mendy avait effectué un essai à Manchester United en septembre 2025. Une expérience qui confirme la cote du joueur sur le marché international.

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟯 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 : 𝗔𝗽𝗿è𝘀 𝗦𝗶𝗱𝘆 𝗕𝗮𝗿𝗵𝗮𝗺𝗮 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲 à 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿𝗽𝗼𝗼𝗹, 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗷𝗲𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗯𝗮𝗿𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗶𝘀. 𝗜𝗹 𝘀'𝗮𝗴𝗶𝘁 𝗱'𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗠𝗲𝗻𝗱𝘆. 𝗟'𝗲𝘅𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿é… pic.twitter.com/akSokjF1Iq — 13football_com (@13footballC) September 11, 2025

Cette information met en lumière le travail réalisé par la cellule de recrutement stéphanoise. Convaincre un joueur suivi par un géant européen démontre la crédibilité retrouvée du projet sportif des Verts.

Au Sénégal, plusieurs observateurs voient en lui l'un des plus grands espoirs issus de l'académie Diambars ces dernières années. Le consultant de la RTS, Mounir Sonko, ne cache pas son enthousiasme :

« Etienne Mendy est impressionnant. C'est un garçon extraordinairement percutant, dribbleur, très bon joueur dans les trente derniers mètres avec une très bonne aisance technique. »

Un admirateur de Rafael Leão

S'il devait se définir à travers une référence, Etienne Mendy cite spontanément Rafael Leão comme joueur préféré. Une comparaison intéressante tant les qualités de percussion, de vitesse et d'élimination semblent également présentes dans son jeu.

Bien sûr, le jeune Sénégalais possède encore une importante marge de progression. Mounir Sonko estime notamment qu'il doit gagner en puissance athlétique et améliorer ses choix dans le dernier geste, notamment sur les centres et les passes en première intention.

Mais à seulement 17 ans, l'ASSE récupère un joueur au potentiel considérable. Une nouvelle illustration de la stratégie mise en place par les Verts : détecter les talents avant leur explosion sur la scène européenne. Un joueur à suivre donc la saison prochaine.