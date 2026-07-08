Annoncé en exclusivité par Peuple Vert, c'est désormais officiel : Lucas Reynaud signe son premier contrat professionnel à l'ASSE. Trois ans. À 17 ans, l'avant-centre girondin débarque avec un bilan qui fait tourner les têtes : 18 buts en 18 matchs avec les U19 de Brest la saison passée, deuxième meilleur buteur de France en Championnat National U19.

Lucas Reynaud a construit son parcours, de l'US Vallée de Garonne à Mérignac, en passant par le Pôle Espoirs de Talence et une parenthèse avortée chez les Girondins de Bordeaux, emportés par la tempête extrasportive qui a fracassé le club en 2024. C'est le Stade Brestois qui en a profité, récupérant l'attaquant et l'intégrant à son centre de formation. Brest n'a pas été déçu : 17 buts en U17N d'abord, puis ce chiffre retentissant en U19.

Lucas Reynaud à l'ASSE : le profil qui manquait à la réserve

Il rejoint le groupe National 2 de Sylvain Gibert, là où l'ASSE avait un besoin identifié en attaque. Loïc Perrin ne s'en cache pas. "Lucas est un profil que nous observions depuis un moment. C'est un joueur offensif polyvalent, qui sort de belles saisons et va pouvoir répondre à un besoin que nous avions à ce poste dans le groupe réserve avec lequel il va d'abord poursuivre son développement", détaille le dirigeant stéphanois.

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L'ASSE recrute un pari pour l'avenir. Elle recrute un buteur dont les chiffres parlent depuis deux saisons consécutives, à deux niveaux différents, dans deux clubs différents. 14 buts à Mérignac, 17 à Brest en U17N, 18 en U19N. La constance est là. La capacité à s'adapter aussi. Il va devoir franchir un nouveau pallier à l'ASSE.

ASSE : Lucas Reynaud, un attaquant qui a tout pour plaire au peuple vert

Un gamin de 17 ans qui sait déjà ce qu'il veut

Reynaud a également goûté au National 3 avec Brest, et effectué ses premières séances avec le groupe professionnel breton. La découverte du monde pro n'est donc pas totalement inédite pour lui. Saint-Étienne, c'est une marche de plus, dans un environnement autrement plus exigeant.

Le joueur, lui, ne cache pas son ambition. "Je suis très fier de rejoindre l'AS Saint-Étienne, un grand club, ambitieux, avec des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Je suis un joueur déterminé, qui ne lâche rien et je suis impatient de porter ces couleurs pour lesquelles je suis prêt à tout donner", confie-t-il dans le communiqué officiel du club.

Trois ans de contrat pro à 17 ans. L'ASSE mise tôt. Et au vu des statistiques de ce jeune joueur, on comprend pourquoi.

Source : AS Saint-Étienne (communiqué officiel)