C'était un dossier que nous vous révélions en exclusivité dès le mois de juin dernier sur Peuple-Vert. Après de longues semaines d'attente liées à des contraintes administratives, l'arrivée d'Étienne Mendy à l'ASSE est désormais actée. L'ailier sénégalais a livré sa première réaction.

Le marché des transferts a fermé ses portes depuis plusieurs jours en France après un été particulièrement mouvementé. Si l’AS Saint-Étienne s’est montrée très active pour renforcer son équipe première, le board stéphanois n’a pas négligé la post-formation. Sous l'impulsion du projet porté par Kilmer Sports, l'ASSE multiplie les coups stratégiques pour anticiper l'avenir et alimenter son vivier de talents.

Un recrutement post-formation ambitieux

Cet été, la cellule de recrutement de l'ASSE a intensifié ses démarches pour attirer des profils à fort potentiel. L'objectif est clair : renforcer l'équipe réserve tout en offrant à ces jeunes éléments une passerelle vers le groupe professionnel à court ou moyen terme.

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Défensivement, Jediaél Mbambi (Royal Antwerp) et Mourtada Gueye (Be Sport Academy) ont rejoint l'Étrat. Ils ont été accompagnés du milieu tunisien Elyes Dhaoui. Le secteur offensif n'a pas été en reste avec les signatures d'André Zibi chez les U19. Lamine Sonko et Lucas Reynaud sont aussi venus garnir l'attaque de la réserve.

Comme annoncé par nos soins il y a plusieurs mois, l'ASSE suivait de très près le jeune Étienne Mendy. Malgré l'intérêt de plusieurs écuries européennes (le joueur ayant même été mis à l'essai par le géant anglais Manchester United), l'ailier de 18 ans avait rapidement donné sa priorité aux Verts.

Un profil percutant pour l'avenir des Verts

Formé au sein de la prestigieuse académie de Diambars au Sénégal, Mendy sort d'une saison référence en D2 sénégalaise. Exercice où il a grandement contribué à la montée de son équipe dans l'élite. Si sa venue avait été retardée durant l'été en raison de démarches administratives pour l'obtention de son visa, le problème est désormais résolu. Présent en France depuis la semaine dernière, le joueur concrétise enfin son engagement avec le club du Forez.

Cette signature vient ponctuer un mercato estival particulièrement réussi sur le plan des jeunes espoirs. Décrit par le consultant RTS Mounir Sonko comme un garçon "extraordinairement percutant, dribbleur, très bon joueur dans les trente derniers mètres avec une très bonne aisance technique", Étienne Mendy va dans un premier temps intégrer le groupe réserve avant de tenter de faire ses preuves aux portes de l'équipe première de l'ASSE.

Les premiers mots de Mendy à l'ASSE

Suite à sa signature à l'ASE, Étienne Mendy s'est exprimé : "C'est une grande fierté de rejoindre l'ASSE, un véritable honneur pour moi. Je suis un attaquant de couloir vif, je viens ici avec l'envie d'être décisif et de travailler dur pour intégrer un jour l'effectif professionnel de ce grand club"

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Étienne est un joueur que nous suivons depuis longtemps. C'est un profil offensif à gros potentiel, avec des qualités de vitesse, de percussion. Il va intégrer l'équipe Réserve au départ pour franchir cette première étape avant qu'il ne soit prêt à voir plus haut."