Qualifié pour les barrages d’accession à la Ligue 1 au terme d’une séance de tirs au but irrespirable, Saint-Étienne met fin à une véritable malédiction dans l’exercice.

Comme l’a souligné l'agence statistique Opta à l’issue de la rencontre. L’AS Saint-Étienne met un terme à une série de cinq séances de tirs au but perdues consécutivement. Il faut remonter à il y a dix ans, face à Raon-l'Étape, pour retrouver la trace d’une victoire stéphanoise dans cet exercice.

À l’époque, Stéphane Ruffier gardait les cages des Verts. Pour l’anecdote, le latéral Jonathan Clauss évoluait alors dans l’équipe vosgienne, bien avant de connaître son ascension jusqu’à l’international français.

Une séance de tirs au but durant laquelle Stéphane Ruffier s’était d’ailleurs illustré en provoquant les adversaires alors pensionnaires de CFA 2.

Depuis, Saint-Étienne avait enchaîné les désillusions :

2022/2023 défaite contre Rodez AF (3-4) en Coupe de France.

(3-4) en Coupe de France. 2021/2022 défaite contre l'AJ Auxerre (5-6) lors des barrages.

(5-6) lors des barrages. 2018/2019 défaite Nîmes Olympique (3-5) en Coupe de la Ligue.

(3-5) en Coupe de la Ligue. 2017/2018 défaite contre l'ESTAC Troyes (4-5) en Coupe de France.

(4-5) en Coupe de France. 2017/2018 défaite contre le RC Strasbourg (5-6) en Coupe de la Ligue.

Brice Maubleu, héros d’un soir

Qualifiés après une séance remportée 7 tirs au but à 6, au bout de dix tentatives de chaque côté. Les Verts peuvent remercier Brice Maubleu, héros "inattendu" de cette soirée. Entré spécialement pour la séance, le gardien stéphanois a vu le coaching s’avérer payant en repoussant quatre penalties.

Il a même failli devenir le héros absolu de la qualification en se présentant lui-même face au but adverse. Mais sa tentative fut repoussée de manière peu académique par Braat sur la transversale.

Une soirée finalement heureuse pour les Stéphanois, qui attendent désormais de connaître leur futur adversaire en barrage parmi l'OGC Nice, l'AJ Auxerre et Le Havre AC.

La dernière journée de Ligue 1 se disputant ce dimanche en multiplex à 21h, nul doute que Montanier et ses hommes seront attentifs afin d’observer et de connaître leur adversaire des 21 et 24 mai.

Source : Opta ; Peuple-Vert.fr ; Transfermarkt