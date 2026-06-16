Stéphanoise depuis l'été 2022, Chloé Tapia va quitter l'ASSE. L'ancienne joueuse de l'OL a officialisé son départ sur ses réseaux sociaux. Cela marque t-il ainsi la fin d'un cycle important pour l'ASSE Féminine ?

Le mercato estival s'annonce une nouvelle fois agité dans le Forez. Reléguée en Seconde Ligue, l'ASSE va devoir trouver les renforts nécessaires pour rebondir et remonter rapidement en Arkema Première Ligue. Mais avant de recruter, l'équipe de Yannick Chandioux s'apprête à perdre plusieurs éléments cadres. C'est notamment le cas de la jeune Chloé Tapia, défenseure de 24 ans et véritable pilier de l'arrière-garde stéphanoise.

Chloé Tapia fait ses adieux à Saint-Étienne

Arrivée il y a trois ans sous le maillot de l'ASSE, Chloé Tapia a disputé 97 rencontres, dont 84 comme titulaire. Petit à petit, la défenseure a su s'imposer et gagner la confiance de ses différents entraîneurs, enchaînant les titularisations. Preuve de son importance capitale dans le onze stéphanois, elle a été un maillon fort de l'équipe aussi bien en D2 qu'en D1.

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Dans un message empreint d'émotion posté sur son compte Instagram, elle a tenu à saluer l'ensemble du peuple vert :

"Saint-Étienne, merci pour ces 4 années. Une page se tourne.. ✨ Merci à l’ensemble du club. Merci à mes coéquipières pour toutes les batailles menées ensemble. Un immense merci à vous, supporters, fidèles parmi les fidèles. Merci pour votre soutien sans faille et pour tous ces souvenirs. Je quitte ce club avec beaucoup de gratitude et d’émotion. À jamais dans mon cœur. 💚 @asseofficiel"

Un effectif à reconstruire pour l'ASSE

Ce départ confirme l'ampleur du chantier qui attend le staff technique. Il y a quelques jours, l'ASSE annonçait pourtant une bonne nouvelle. Il s'agissait de la prolongation de Yannick Chandioux sur le banc stéphanois. Le technicien des Vertes se disait alors.

"très heureux de poursuivre l'aventure avec l'AS Saint-Étienne. Face à nous se dresse un projet de reconstruction, que nous abordons avec ambition, et personnellement, avec l'immense motivation de donner le meilleur de moi-même. Cette nouvelle page doit permettre à l'ASSE de progresser vers un avenir prometteur."

Pour que cet avenir soit effectivement prometteur et que les Vertes retrouvent l'élite, l'AS Saint-Étienne va devoir bâtir des fondations solides lors de ce mercato. L'objectif sera clair. Il faudra econstruire une défense de fer tout en trouvant les armes offensives capables de faire la différence pour jouer les premiers rôles en Seconde Ligue.