L’ASSE débute fort son mercato estival. Après l’échec de la non montée la saison dernière, Kilmer Sports veut s’éviter un nouveau revers lors de l’exercice 2026-2027. L’arrivée de Jakob Breum va dans ce sens et devrait logiquement entraîner le déclassement de certains joueurs au milieu de terrain.

Après les départs de Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu en fin de contrat, l’ASSE ne compte plus de trentenaires dans son effectif. Un nouveau cycle commence donc et il sera incarné par de nouveaux visages comme celui de Jakob Breum.

Arrivé en milieu de semaine dernière dans le Forez, le milieu de terrain offensif s’est officiellement engagé avec les Verts vendredi dernier, en provenance des Go Ahead Eagles (Pays-Bas).

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

« Très heureux de rejoindre un très grand club, l'un des plus titrés du pays, avec énormément de fans. Je suis un joueur à l'état d'esprit offensif, qui adore jouer vers l'avant, attaquer et créer des situations de buts pour mes coéquipiers afin de faire gagner mon équipe. Je souhaite vraiment apporter mes qualités à ce groupe qui a l'ambition d'être promu en fin de saison et je ferai de mon mieux pour ce club. J'ai hâte de rencontrer ce Peuple Vert et j'espère qu'ils apprécieront mes qualités sur le terrain », déclarait le Danois après sa signature.

L’arrivée d’un joueur coté sur le marché européen dans l’entrejeu stéphanois risque de faire des malheureux dans l’effectif. Si Jakob Breum devra évidemment confirmer dans le championnat exigeant qu’est la Ligue 2, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic vont devoir se battre pour éviter un déclassement total.

Miladinovic et Moueffek en perte de vitesse à l’ASSE

Souvent utilisé en tant que meneur de jeu par Philippe Montanier, Aïmen Moueffek est davantage à l’aise un cran plus bas, comme relayeur. Il reste cependant un joueur très porté vers l’avant, n’hésitant pas à multiplier les dépassements de fonction aux abords de la surface adverse. L’arrivée d’un milieu offensif dans l’effectif pourrait lui être préjudiciable en termes de temps de jeu. Comme révélé hier sur le site, un départ est souhaité par l’ensemble des parties cet été. Une solution financière convenable devra toutefois être trouvée pour l’ancien international espoirs marocain, à qui il reste encore deux ans de contrat.

Dans la même lignée, Igor Miladinovic n’a lui aussi pas convaincu ces derniers mois. Le transfert de Jakob Breum le relègue dans la hiérarchie même si le Serbe devrait avoir sa chance durant la préparation.

Dans le même temps, plusieurs jeunes joueurs poussent au milieu de terrain. Luan Gadegbeku (19 ans) a réalisé une grosse fin de saison dernière. Le talentueux Paul Eymard (18 ans) reviendra lui de blessure dans quelques semaines. Enfin, David Mimbang, dont l’arrivée sera officialisée en août, à sa majorité, impressionne aux séances d’entraînement.