Tout proche de s'engager avec l'ASSE, Mamour Ndiaye n'est pas seulement un gardien prometteur. Dans un entretien accordé à son club de Sarpsborg, le Sénégalais de 20 ans s'est livré sur son parcours, sa famille et sa détermination. Le portrait d'un jeune homme qui n'a rien oublié de ses origines.

En attendant l'officialisation de son arrivée à Saint-Étienne, Mamour Ndiaye comme06nce déjà à aiguiser la curiosité des supporters. Si ses qualités sportives ont convaincu les dirigeants stéphanois, sa personnalité ressort tout autant à travers ses rares prises de parole.

"Je suis ici pour aider ma famille"

Né au Sénégal, Mamour Ndiaye a quitté son pays il y a un peu plus d'un an pour rejoindre la Norvège. Un choix loin d'être anodin pour le jeune gardien, qui explique avoir rapidement dû grandir.

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"Mon père est décédé quand j'étais jeune. J'ai grandi avec ma mère. Nous sommes cinq garçons et je suis le plus jeune. Chaque mois, quand je reçois mon salaire, j'envoie de l'argent à ma mère. Je suis heureux de pouvoir aider ma famille parce que la vie est difficile au Sénégal."

Des propos qui en disent long sur les motivations du portier. "Je suis ici pour le travail. J'aime le football et je travaille dur pour devenir meilleur. C'est aussi pour pouvoir aider ma famille."

Mamour Ndiaye : u ne capacité d'adaptation qui saute aux yeux

À son arrivée en Norvège, Ndiaye ne parlait quasiment pas anglais. En l'espace de quelques mois, il a pourtant appris la langue au point de pouvoir répondre aux interviews et communiquer avec ses coéquipiers. "Quand je suis arrivé, je ne parlais pas anglais. Au Sénégal, on parle surtout français et wolof. Aujourd'hui, c'est devenu naturel. L'anglais est très important, il permet d'aller partout."

Le gardien explique également avoir commencé à apprendre le norvégien afin de faciliter son intégration dans le vestiaire et dans la vie quotidienne. Une capacité d'adaptation qui pourrait lui être précieuse s'il rejoint prochainement l'ASSE.

"Je ne suis plus là pour apprendre"

Après une première saison d'adaptation à Sarpsborg, Mamour Ndiaye affichait déjà des ambitions élevées. "La saison dernière, j'ai appris ce qu'était le football norvégien. J'ai développé ma mentalité. Cette année, je ne suis plus là pour apprendre. Maintenant, je travaille pour être meilleur, étape par étape."

Interrogé sur la concurrence entre gardiens, le Sénégalais affiche un état d'esprit qui devrait parler à Ian Cathro. "La concurrence est bonne pour tout le monde. Elle permet à chacun de progresser. Si tu veux devenir meilleur, tu dois accepter la compétition."

Mamour Ndiaye : un profil qui colle au projet stéphanois

Au-delà de ses qualités sur le terrain, ce témoignage laisse apparaître un joueur humble, travailleur et conscient des sacrifices consentis pour arriver au haut niveau. À seulement 20 ans, Mamour Ndiaye ne cache pas son ambition, mais garde les pieds sur terre. Son objectif reste simple : progresser chaque jour et répondre présent pour son équipe. Des valeurs qui correspondent parfaitement au profil recherché par Kilmer Sports Ventures, qui mise depuis plusieurs mercatos sur des joueurs jeunes, capables de grandir dans le Forez.

Si son transfert est officialisé dans les prochaines heures, les supporters stéphanois découvriront un gardien moderne... mais aussi un jeune homme particulièrement attaché à sa famille et animé par une forte envie de réussir.