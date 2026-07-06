L'ASSE poursuit son travail de reconstruction au sein de son centre de formation avec un nouveau coup en post-formation. Après plusieurs départs enregistrés dans le secteur défensif, les dirigeants stéphanois continuent de préparer l'avenir en apportant de nouvelles solutions au staff de l'équipe réserve. Un choix qui répond à un besoin bien identifié.

La réserve de l'AS Saint-Étienne abordera la saison avec un visage profondément remanié. Plusieurs éléments expérimentés ont quitté le club ces dernières semaines, obligeant le staff à repenser l'équilibre de son arrière-garde.

Les départs d'Ewan Hornech, Jules Mouton, Samy Achour et Maedine Makhloufi ont considérablement rajeuni le secteur défensif. Derrière, Sylvain Gibert pourra notamment s'appuyer sur la nouvelle génération des 2008 : Tom Teillol, Elfayed Mnemoi, Maxime Lengue, Nathan Mouton mais aussi Oussama Benkou (2007) ou encore Nathan Kasia (2009), des profils prometteurs mais encore jeune et en quête de repères au niveau senior.

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L'ASSE mise sur un jeune défenseur belge

Pour étoffer ce groupe, l'ASSE va accueillir Jediaél Mbambi. Né le 26 juin 2009, le défenseur central belge, qui arrive en provenance de la réserve d'Antwerp, rejoindra dans un premier temps l'équipe réserve stéphanoise, tout en étant également éligible avec les U19 de Frédéric Dugand.

Son arrivée permet au club de compenser les nombreux départs enregistrés cet été et d'apporter une solution supplémentaire dans un secteur où la concurrence reste ouverte.

Un pari sur l'avenir

À seulement 17 ans, Jediaél Mbambi s'inscrit pleinement dans la politique de recrutement de l'ASSE, qui continue de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Son intégration au sein du groupe de Sylvain Gibert lui permettra de découvrir progressivement les exigences du National 3, avec l'objectif de poursuivre sa progression au sein d'un club reconnu pour la qualité de sa formation.

À noter qu'en août 2025, le media belge Walfoot, annonçait des contacts avec la juventus de Turin pour signer le joueur. Le club et son entourage s'étaient rencontrés afin de discuter de l'avenir du jeune joueur. Deux autres de ses frères jouent au football. Son ainé d'une année a signé à Pise après avoir été formé à la Gantoise. Le deuxième frere né en 2011 évolue au centre de formation du club de Brugges.

La défense stéphanoise affichera un manque d'expérience cette saison, mais elle disposera désormais d'un profil supplémentaire pour relever le défi. Une arrivée qui confirme que l'ASSE continue d'investir sur l'avenir de son centre de formation.