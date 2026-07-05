Le mercato de l'ASSE s'annonce mouvementé. Après plusieurs saisons marquées par des émotions fortes et de nombreuses désillusions, certains joueurs arrivent à un tournant de leur parcours. L'été 2026 pourrait ainsi marquer la fin d'une histoire particulière entre les Verts et deux visages bien connus des supporters.

Le chantier estival ne concerne pas uniquement les arrivées. En coulisses, la direction stéphanoise avance également sur plusieurs dossiers de départ. Parmi eux, deux joueurs formés au club pourraient prochainement changer d'air. Une décision mûrement réfléchie, qui s'inscrit dans une volonté commune d'ouvrir un nouveau chapitre après de longues années passées sous le maillot vert.

Mercato : Nadé et Moueffek prêts à tourner la page

Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek disposent d'un bon de sortie durant ce mercato. Les deux joueurs ont fait savoir à leurs dirigeants qu'ils souhaitaient relever un nouveau défi. Une demande entendue par le club, qui comprend leur besoin de découvrir un autre environnement après les nombreuses déceptions vécues ces dernières saisons.

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Présent à Saint-Étienne depuis douze ans, Mickaël Nadé a gravi toutes les étapes avant de s'imposer chez les professionnels. Aïmen Moueffek, lui, est arrivé il y a quatorze ans dans le Forez. Tous deux ont connu les plus belles émotions, mais aussi les périodes les plus difficiles de l'histoire récente du club.

En interne, le constat est partagé. L'usure mentale accumulée au fil des saisons pousse les différentes parties à envisager une séparation dans les meilleures conditions.

L'ASSE attend désormais les offres

Pour autant, l'ASSE ne compte pas laisser partir gratuitement ses deux joueurs. Mickaël Nadé comme Aïmen Moueffek sont encore sous contrat pour deux saisons.

Les clubs intéressés devront donc s'entendre avec les dirigeants stéphanois pour un transfert définitif ou imaginer un prêt assorti d'une option d'achat.

Après plus d'une décennie passée sous le maillot vert, les deux joueurs s'apprêtent à donner un nouveau virage à leur carrière. Reste désormais à trouver un projet capable de répondre à leurs ambitions et de leur permettre de s'épanouir loin de leur club formateur.