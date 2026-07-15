C'est l'un des feuilletons de l'été. Quel sera l'avenir de Zuriko Davitahsvili du côté de l'ASSE. Ces derniers jours, les rumeurs de départs sont de plus en plus présentes. Selon les informations de la presse grecque (Novasports), l'Olympiacos serait désormais le grand favori pour accueillir l'attaquant stéphanois lors de ce mercato.

Ce tournant s'explique par le retrait de ses deux plus féroces concurrents. En effet, L'Atalanta et Beşiktaş qui figuraient parmi les favoris se retrouvent aujourd'hui confronté au montant demandé par Saint-Etienne. Près de 20 millions d'euros seraient ainsi réclamés par l'ASSE.

L'Olympiacos en pole position, l'Atalanta et Beşiktaş se retirent

Il y a encore quelques jours, l'Atalanta Bergame et Beşiktaş semblaient les plus avancés sur le dossier. Mais face à la fermeté de l'ASSE, qui exige 20 millions d'euros pour son meilleur buteur de la saison passée, les deux clubs ont préféré activer leurs plans B :

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L'Atalanta touche au but pour le jeune ailier bosnien du Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegović.

Beşiktaş a frappé un immense coup en bouclant l'arrivée de l'international belge Leandro Trossard pour 18 millions d'euros.

Conséquence directe : les deux écuries se sont sand oute retirées de la course. Cela laisse le champ totalement libre à l'Olympiacos.

Les Verts attendent une nouvelle offre durant ce mercato

Le club du Pirée a déjà transmis une première offre aux dirigeants stéphanois, jugée insuffisante et immédiatement repoussée. Toutefois, l'Olympiacos ne compte pas en rester là et s'apprête à revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse, plus proche des exigences de l'état-major forézien. C'est en tout cas ce que le média Grec avance.

De son côté, l'ASSE semble déjà anticiper le départ de son joueur géorgien. Le recrutement récent de plusieurs joueurs offensifs sur les ailes montre que le club se prépare activement à une vie sans Davitashvili, tout en restant inflexible sur ses exigences financières pour réaliser la plus grosse vente de son été. Pour rappel, depuis le début du mercato l'AS Saint-Etienne a recrué deux joueurs à vocation offensive. Jakob Breum qui a disputé ces premières minutes en amicale le week-end dernier, ainsi que Thierno Ballo qui arrive en provenance du championnat suédois.