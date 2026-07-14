Arrivé à l'ASSE il y a une dizaine de jours, Jakob Breum poursuit son installation dans le Forez. Le milieu offensif danois de 22 ans apparaît dans une vidéo publiée par le club, qui retrace sa recherche de logement. L'occasion de découvrir un joueur simple, déjà tourné vers sa nouvelle vie en France.

Le terrain attendra encore quelques semaines. En attendant de prendre pleinement ses marques sous les ordres d'Ian Cathro, Jakob Breum s'attelle à une autre étape importante : trouver un logement. Les caméras de l'ASSE l'ont accompagné durant une visite, offrant aux supporters un aperçu de la personnalité de l'une des recrues estivales.

Souriant et détendu, l'ancien joueur des Go Ahead Eagles s'est prêté au jeu des questions avec beaucoup de naturel. Loin des considérations matérielles, il a rapidement expliqué ce qui comptait le plus à ses yeux.

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Un jardin avant tout... pour son chien

À la recherche de son futur chez-lui, Jakob Breum ne s'est pas attardé sur la taille des pièces ou le style de la maison. Sa priorité est ailleurs. « Que j'aie un bon jardin pour mon chien, peut-être. »

Son compagnon à quatre pattes, Sophus, occupe une place importante dans son quotidien. Lorsque les équipes médias du club lui demandent s'il aimerait vivre près de certains de ses nouveaux coéquipiers, notamment Irvin Cardona, le Danois imagine déjà la cohabitation. Face à un jardin encore un peu sauvage, Breum affiche également son sens de l'autodérision. « Je pense qu'il y a un peu de travail. Il faudra d'abord nettoyer un peu. »

Une installation qui passe aussi par le français pour Jakob Breum

Cette immersion permet aussi d'en apprendre davantage sur ses habitudes. Interrogé sur ses talents culinaires, le milieu offensif répond avec franchise. Sa spécialité ? Les tacos mexicains. « C'est facile. Ce n'est peut-être pas le meilleur plat, mais je peux survivre avec ça. »

Le Danois explique également qu'il ne boit pas de café. En revanche, il sait déjà quel sera son premier chantier en dehors du terrain : apprendre le français afin de faciliter son intégration au sein du vestiaire stéphanois. « Oui, je vais probablement apprendre le français. »

Déjà conquis par son futur cadre de vie

La maison semble finalement retenir son attention. Le calme des lieux et les espaces extérieurs correspondent à ce qu'il recherche. « Oui, c'est bien. C'est agréable. Je pense que je vais la prendre. »

Il ne lui reste plus qu'à s'installer. Avec humour, Jakob Breum reconnaît toutefois qu'il aura besoin d'un petit coup de main pour aménager son intérieur. « J'ai besoin d'aide pour savoir où mettre le canapé et le lit ! » Quelques jours seulement après son arrivée à l'ASSE, le Danois semble déjà prendre ses repères. Une étape discrète, mais importante, avant de se consacrer pleinement à son nouveau défi sportif : la remontée en Ligue 1 !