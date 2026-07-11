Zuriko Davitashvili est plus que jamais sur le départ cet été. Les prétendants sont nombreux pour s'attacher les services de l'ailier géorgien. Mais l'ASSE ne compte pas brader son joueur.

Après sa promotion ratée dans l'élite, les départs de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili semblent plus que jamais d'actualité. Pour le second, le club du Forez compte bien tirer une belle plus-value pour l'attaquant, acheté pour six millions d'euros aux Girondins de Bordeaux il y a deux ans.

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l'Atalanta Bergame (Serie A) a formulé une proposition orale à l'attaquant stéphanois. Rien d'acté à l'heure actuelle, mais le club italien serait prêt à proposer une somme allant de 10 à 12 millions d'euros selon Geo Team.

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L'ASSE demande gros pour Davitashvili

Un fossé financier sépare toutefois les deux parties. La direction stéphanoise ne souhaiterait pas faire de cadeau sur le sujet du montant et se montre particulièrement ferme dans les négociations face aux courtisans.

Selon Geo Team, l'ASSE ne souhaite pas tirer moins de 20 millions d'euros de Zuriko Davitashvili cet été. D'ailleurs, la direction stéphanoise a déjà refusé les offres de Beşiktaş et de l'Olympiacos pour ces raisons. Il faut dire qu'après une saison à 14 buts et cinq passes décisives, le Georgien est l'une des plus fortes valeurs marchandes de l'effectif Stéphanois.

Reste à savoir si les différentes parties arriveront à trouver un terrain d’entente prochainement. En attendant, l'officialisation de la signature de Thierno Ballo en provenance de Wolfsberger permet d'entrevoir plus sereinement le futur au poste d'ailier.