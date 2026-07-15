Le nouveau préfet de la Loire, François-Xavier Bieuville, a évoqué sa future relation avec les supporters de l'ASSE dans un entretien accordé à La Tribune-Le Progrès. Arrivé dans le département au mois de mai, il assure vouloir renouer le dialogue avec les groupes de supporters dès que le cadre le permettra.

Les relations entre les autorités et les associations de supporters stéphanoises ont traversé de fortes turbulences ces derniers mois. Les procédures de dissolution engagées contre les Magic Fans et les Green Angels, finalement abandonnées, avaient laissé des traces. Les deux groupes avaient notamment regretté l'absence d'échanges avec les services de l'État. Dans ce contexte, les déclarations du nouveau préfet de la Loire marquent une évolution.

"J'irai discuter avec les supporters"

Interrogé par La Tribune-Le Progrès, François-Xavier Bieuville affirme ne pas vouloir fermer la porte aux discussions. "Dans le cadre de la loi Ripost, il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours. Sanctions collectives, sanctions individuelles... Donc moi, quand j'aurai le feu vert de mon ministre, j'irai discuter avec les supporters, évidemment."

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Le représentant de l'État estime que cette relation doit s'organiser entre les différentes parties. "Cette relation triangulaire qui doit s'effectuer entre le préfet, le club et les associations de supporters, il faut qu'elle s'organise. Après, on se dit des choses, on s'entend et on s'écoute. On arrive à faire des choses ensemble, tant mieux. On n'y arrive pas, on continue à essayer pour y arriver. Le préfet est un acteur de dialogue. Je n'ai pas fermé la porte."

Des propos qui contrastent avec le sentiment exprimé par les groupes ultras au cours des derniers mois.

L'ASSE, symbole de la ferveur populaire selon le Préfet de la Loire

Présent à Geoffroy-Guichard depuis sa prise de fonctions en mai dernier, François-Xavier Bieuville dit avoir rapidement mesuré la place occupée par l'ASSE dans le département. Sans entrer dans le débat sur l'utilisation des fumigènes, le préfet préfère mettre en avant ce que représente le club.

"Je vais laisser la question des fumigènes de côté. Quelles sont les occasions de ferveur populaire où le vivre ensemble s'exprime ? Il y a le sport. C'est une ferveur populaire absolument incroyable qui s'exprime. On peut ne pas aimer le foot, mais c'est quand même une ferveur qu'on ne peut pas écarter."

À l'heure où l'ASSE s'apprête à retrouver une saison de Ligue 2 et où les questions autour de l'encadrement du supportérisme restent nombreuses, cette volonté affichée de renouer le dialogue pourrait constituer un premier signal d'apaisement.