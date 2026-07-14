Alors que Zuriko Davitashvili figure parmi les joueurs les plus courtisés de l'ASSE, deux de ses principaux prétendants semblent accélérer sur d'autres dossiers. Une évolution qui pourrait peser sur le mercato du Géorgien.

Il y a quelques jours encore, l'Atalanta Bergame et Beşiktaş figuraient parmi les clubs les plus avancés sur la piste Zuriko Davitashvili. Les deux formations avaient manifesté un intérêt concret pour l'ailier stéphanois, mais s'étaient heurtées à la fermeté de l'ASSE, qui réclame près de 20 millions d'euros pour céder son meilleur buteur de la saison dernière. Depuis, le marché semble avoir évolué.

L'Atalanta avance sur une autre priorité

Selon Fabrizio Romano, l'Atalanta est désormais sur le point de transmettre une offre officielle au Bayer Leverkusen pour Kerim Alajbegović. Le jeune ailier bosnien serait devenu la priorité du club italien pour renforcer les côtés de son attaque.

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Les négociations ne sont pas terminées, mais cette offensive montre que le club italien explore activement d'autres profils. Rien ne permet d'affirmer que la piste Davitashvili est abandonnée, mais l'ailier géorgien ne semble plus occuper seul le devant de la scène.

Beşiktaş boucle un autre ailier

Même constat en Turquie. Fabrizio Romano annonce un accord total entre Beşiktaş et Leandro Trossard. L'international belge doit rejoindre Istanbul après un transfert estimé à 18 millions d'euros, plus des bonus.

Là encore, la prudence s'impose. Trossard et Davitashvili ne possèdent pas exactement le même profil et Beşiktaş pourrait encore renforcer son secteur offensif. Mais l'arrivée d'un joueur de ce calibre réduit logiquement les besoins immédiats du club stambouliote sur les ailes.

L'ASSE campe sur ses positions pour Davitashvili

Ces mouvements interviennent alors que Saint-Étienne continue d'afficher une ligne très claire. Comme évoqué ces derniers jours, les dirigeants stéphanois ont déjà repoussé plusieurs approches jugées insuffisantes. Le club ne souhaite pas négocier en dessous d'environ 20 millions d'euros pour son international géorgien.

L'Atalanta, Beşiktaş, mais aussi l'Olympiacos restent associés au dossier. Toutefois, si certains prétendants orientent désormais leurs investissements vers d'autres cibles, l'ASSE pourrait voir la concurrence évoluer dans les prochains jours. Le mercato est encore long, mais une chose apparaît déjà : le dossier Davitashvili dépendra autant de la fermeté stéphanoise que des choix stratégiques des clubs qui le convoitent. Attention toutefois à ce que la situation reste sous contrôle pour un joueur qui envisage désormais son avenir hors de la Ligue 2...