C'est bouclé ! Après les arrivées de Sohaib Naïr et Jakob Breum, l'AS Saint-Étienne (ASSE) vient d'officialiser sa troisième recrue du mercato d'été. L'ailier Thierno Ballo est désormais officiellement un joueur de l'ASSE.

Le dossier a livré son verdict. Écarté des entraînements collectifs avec le Wolfsberger AC pour éviter toute blessure avant son transfert, Thierno Ballo (24 ans) a paraphé son contrat avec le club forézien. Les dirigeants stéphanois ont réussi à griller la politesse à la concurrence, notamment Le Havre qui était sur les rangs dans ce mercato.

Flash Mercato : Visite médicale et signature imminente pour un attaquant

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Le successeur désigné de Davitashvili

Capable d'évoluer sur plusieurs postes de l'attaque, l'international espoir autrichien possède des qualités de vitesse, de percussion et d'élimination bien affirmées. Un profil polyvalent qui n'a pas été choisi au hasard : la cellule de recrutement voit en lui le successeur idoine pour anticiper un éventuel départ de Zuriko Davitashvili lors de ce mercato d'été.

Formé à la prestigieuse académie de Chelsea, Ballo s'est véritablement révélé en Autriche avant de passer la saison dernière en prêt du côté de Millwall, en Championship. En Angleterre, malgré des statistiques plus discrètes (1 but, 7 passes décisives en 31 matchs), il avait séduit le club britannique qui souhaitait le conserver, sans succès.

Des retrouvailles avec Augustine Boakye

Pour ses premiers pas dans le Forez, le nouvel attaquant des Verts ne sera pas totalement dépaysé. Il va en effet retrouver un visage très familier en la personne d'Augustine Boakye.

Les deux joueurs ont partagé le même vestiaire sous les couleurs de Wolfsberger avant que le Ghanéen ne rejoigne Saint-Étienne. Une connexion et une complicité technique qui pourraient grandement faciliter l'intégration de Ballo dans le système de jeu de Ian Cathro.

Avec cette quatrième signature du mercato, l'ASSE continue de dessiner les contours d'un secteur offensif résolument tourné vers la vitesse et la créativité.

🆕 Mercato 26/27. Thierno ist grün ! 🇦🇹 pic.twitter.com/C9W1lAOTWc — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 11, 2026

Le communiqué de l'ASSE

Après Sohaib Naïr, Jakob Breum et Mamour Ndiaye, l’AS Saint-Étienne tient sa quatrième recrue. Attaquant de 24 ans, Thierno Ballo arrive dans le Forez en provenance de Wolfsberger (Autriche).

Né à Abidjan en Côte d’Ivoire, Thierno Ballo grandit entre l'Autriche et l'Allemagne. Débutée au SV Chemie Linz et du côté de LASK, sa jeune carrière de footballeur l’emmène aussi au Bayer Leverkusen. Mais c’est à Chelsea que le jeune attaquant effectue sa formation. Intégré à l’académie des Blues à 16 ans, il y reste quatre ans, évoluant avec les U18, U19 et U23 et découvrant notamment la Youth League.

En 2022, Thierno Ballo, alors international Espoir autrichien, quitte l’Angleterre pour retrouver son pays. D’abord, en prêt sous les couleurs du Rapid Vienne puis définitivement à Wolfsberger où il compte aujourd’hui 110 rencontres, 33 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées. Il profite également de ces quatre années à Wolfsberger pour devenir international autrichien lors d’un succès face à Saint-Marin en 2025.

Vainqueur de la Coupe d’Autriche en 2025 par ailleurs, Thierno Ballo a d’abord disputé les barrages de l’Europa League puis de la Conférence League avant d’être prêté à Millwall, pensionnaire de Championship en Angleterre. Avec le club du sud de Londres, l’Autrichien a pris part à 35 rencontres et achevé sa saison régulière à une très belle troisième place, malgré une défaite en demi-finale d’accession à la Premier League face à Hull City, finalement promu.

À 24 ans, Thierno Ballo s’apprête désormais à découvrir la France. Attaquant au profil percutant, l'international autrichien intègre l'effectif d'Ian Cathro après avoir paraphé un contrat jusqu'en 2030. Il portera dorénavant le numéro 8. Bienvenue, Willkommen Thierno !