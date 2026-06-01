Philippe Montanier sera-t-il encore l'entraîneur de l'ASSE la saison prochaine ? Après l'échec de la montée en Ligue 1, l'avenir du technicien stéphanois suscite de nombreuses interrogations. Entre tensions internes, désaccords sportifs et bilan mitigé, les dirigeants vont devoir trancher.

L'objectif était clair : retrouver la Ligue 1 dès cette saison. Pourtant, l'ASSE a échoué au terme d'un exercice décevant. Troisièmes du championnat avec dix défaites au compteur, les Verts n'ont jamais réellement donné l'impression de maîtriser leur destin. Le coup de grâce est intervenu lors des barrages face à l'OGC Nice. Après un match nul encourageant à Geoffroy-Guichard (0-0), les Stéphanois ont sombré à l'Allianz Riviera (4-1).

Cet échec pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir de Philippe Montanier. Arrivé pour remplacé Eirik Horneland en février 2026, avec un contrat courant jusqu'en juin 2026, assorti d'une année supplémentaire en cas de montée, le technicien français se retrouve désormais dans une situation plus floue. Selon nos informations, une réunion est rapidement prévue cette semaine entre les dirigeants et l'entraîneur afin d'effectuer un bilan complet de la saison. À ce jour, aucune décision n'a encore été prise.

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ASSE : Montanier réclame des changements

S'il existe une possibilité de voir Philippe Montanier poursuivre son aventure dans le Forez, celle-ci passera obligatoirement par plusieurs évolutions importantes au sein du club.

La première concerne la gestion physique de l'effectif. Comme Eirik Horneland avant lui, Montanier a très mal vécu les nombreuses blessures qui ont frappé son groupe cette saison. Plus encore que les absences, ce sont les rechutes répétées qui ont alimenté sa frustration. À plusieurs reprises, le staff a dû composer avec un effectif amputé de nombreux éléments importants.

Cette problématique n'est pas nouvelle. Déjà sous Horneland, des tensions existaient entre le staff sportif et la cellule de performance du club, fraîchement recruté par Kilmer à l'été 2025. Les protocoles de récupération et de réathlétisation étaient alors jugés inadaptés au regard du nombre de rechutes observées.

Philippe Montanier partage aujourd'hui ce constat. L'entraîneur estime qu'il ne pourra pas travailler dans les meilleures conditions si aucune remise en question (voire changements) n'est engagée dans ce secteur. Un point qui pourrait peser lourd dans sa réflexion au moment de décider de son avenir.

Un effectif qui ne convainc pas totalement

Au-delà des questions médicales, c'est également la composition de l'effectif qui interroge le technicien stéphanois.

Selon plusieurs échos internes, Montanier ne serait pas satisfait du comportement et de la mentalité de certains joueurs. Il considère que plusieurs éléments n'ont pas affiché l'état d'esprit nécessaire pour atteindre l'objectif de montée.

Dans cette optique, un profond remaniement de l'effectif semble indispensable. Plusieurs départs pourraient intervenir cet été tandis que de nouveaux profils seraient recherchés pour renforcer la compétitivité du groupe.

Autre sujet sensible : la gestion des recrues arrivées sous l'impulsion de Kilmer Sports Ventures. Contrairement à son prédécesseur, Philippe Montanier s'est montré beaucoup plus exigeant avec certains joueurs recrutés récemment. Le technicien n'a pas hésité à écarter plusieurs éléments qu'il estimait insuffisamment performants.

Ainsi, Kevin Pedro a souvent bénéficié de davantage de confiance que Joao Ferreira. Même constat pour Luan Gadegbeku, préféré à Igor Miladinovic lors des matchs clefs de la fin de saison. Aussi, Ebenezer Annan est completement sorti des options. Le coach a préféré titulariser Appiah ou Pedro qui ne sont pas gaucher plutôt que de faire jouer l'international ghanéen. Des choix sportifs qui peuvent être interprétés comme un désaveu partiel du travail réalisé lors des derniers mercatos.

Kilmer face à un choix déterminant

La question est désormais simple : l'ASSE souhaite-t-elle poursuivre avec Philippe Montanier ?

D'un côté, le technicien possède une solide expérience et connaît parfaitement les besoins de son groupe. De l'autre, le jeu proposé s'est montré moins séduisant que celui observé sous Horneland. Son caractère plus affirmé et son indépendance vis-à-vis des orientations sportives du club peuvent également créer certaines frictions.

Les prochaines jours seront donc décisifs. Les dirigeants devront analyser les résultats, évaluer les responsabilités de chacun et déterminer quelle direction donner au projet sportif.

Après deux saisons largement en dessous des attentes, Kilmer Sports Ventures se retrouve à un tournant majeur. La décision concernant Philippe Montanier pourrait bien constituer le premier acte d'un été qui s'annonce particulièrement mouvementé à Saint-Étienne.