A l'ASSE, tandis qu'un noyau dur a traversé l’exercice 2025-2026, la passation de pouvoir entre Eirik Horneland et Philippe Montanier a rebattu les cartes. Décryptage de la répartition du temps de jeu stéphanois.

Un noyau dur à l'ASSE

Parmi les cadres de l'effectif, un socle de Stéphanois s'est détaché sur l'ensemble de la saison. Mickaël Nadé, notamment, est le joueur le plus utilisé sur l'exercice 2025-26 avec 3178 minutes au compteur. Jusqu'à la défaite contre Rodez et son passage sur le banc, le défenseur formé à l'Étrat n'avait quasiment jamais été inquiété.

Dans les cages, Gautier Larsonneur n'a laissé que quelques miettes à Brice Maubleu. Deuxième joueur le plus utilisé avec 3 059 minutes, le gardien titulaire a relégué sa doublure à un temps de jeu minimal (541 minutes).

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Sur le plan offensif, Zuriko Davitashvili (2483 minutes) et Augustine Boakye (2881 minutes) ont constitué les pièces maîtresses du secteur offensif, bénéficiant de la même confiance sous Eirik Horneland que sous Philippe Montanier.

Le premier est impliqué dans 23% des buts de l'ASSE cette saison (5 buts, 9 passes décisives). Tandis que le second s'est montré décisif tout au long de l'année, tant dans le jeu que devant le but (14 buts, 5 passes décisives, soit 32 % d'implication).

Enfin, sous Philippe Montanier, le statut de Lucas Stassin a changé. S'il jouait les deux tiers des minutes disponibles sous Horneland (65 %), il est devenu une pièce intouchable en disputant plus de 96 % du temps de jeu. Un choix payant. Sous Montanier, l'attaquant a inscrit près des deux tiers de ses points statistiques, totalisant 12 implications directes sur un but (buts et passes décisives), contre seulement 7 auparavant.

La bascule opérée par Philippe Montanier

Au rayon des bonnes surprises de la saison, Kévin Pédro a parfaitement profité de la confiance accordé par Eirik Horneland en janvier (358 minutes disputés sur 360 possibles) pour s'imposer définitivement sous Montanier. Sur l'ensemble de l'exercice, le Stéphanois cumule 2007 minutes au compteur, son temps de jeu ayant été multiplié par trois sous les ordres de l'entraineur de l'ASSE (1 514 minutes).

À l'inverse, d'autres joueurs n'ont pas bénéficié de la même dynamique. Au contraire. Sous Philippe Montanier, Ebenezer Annan n'a même pas dépassé l'heure de jeu, devant se contenter de 47 petites minutes sur 1440 possibles. Celui qui comptait 1096 minutes sous Eirik Horneland a vu son temps de jeu être divisé par 23.

De son côté, Aimen Moueffek a vu son temps de jeu s'effriter. Le milieu de terrain n'a disputé que 414 minutes sur 1170 possibles en championnat sous les ordres de Philippe Montanier. Une baisse significative, à mettre en perspective avec la montée en puissance d'Abdoulaye Kanté (1.272 minutes disputées).

La dégringolade est tout aussi brutale pour Florian Tardieu. Troisième joueur le plus utilisé de l'effectif à la 28e journée avec 1 990 minutes au compteur, le milieu de terrain a complètement disparu des radars. Il termine l'exercice avec seulement 2 106 minutes, perdant ainsi six places au classement des temps de jeu.

Le constat est similaire pour João Ferreira. A la différence près que le Portugais a été freiné par une blessure après la défaite contre Boulogne, le 31 janvier. Contraint de rester en tribune pour la fin de saison, il n'a fait son retour qu'en avril face à Troyes, ne cumulant au final que 68 minutes toutes compétitions confondues sous l'ère Montanier.

Le XI type temps de jeu de l'ASSE cette saison