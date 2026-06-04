Nathan Kasia et Lorik Vial vont défier la Belgique ce jeudi après-midi. Les deux jeunes joueurs de l'ASSE poursuivent leur aventure avec l'équipe de France U17 lors de l'Euro disputé en Estonie. Une demi-finale qui pourrait les rapprocher un peu plus d'un sacre continental.

L'équipe de France U17 est au rendez-vous du dernier carré de l'Euro. Malgré une entrée en matière compliquée face à l'Italie (0-1), les joueurs de José Alcocer ont parfaitement réagi pour décrocher leur qualification.

Après un premier match frustrant contre l'Italie, la France a relevé la tête avec deux larges succès face au Danemark (4-0) puis au Monténégro (5-0). Cet après-midi à 13h30, les Bleuets retrouveront la Belgique avec l'objectif de décrocher leur place en finale. Une rencontre qui sera suivie avec attention du côté de l'AS Saint-Étienne puisque deux représentants du centre de formation stéphanois figurent dans le groupe tricolore : Nathan Kasia et Lorik Vial.

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Une montée en puissance collective qui a également permis à Nathan Kasia de prendre de l'épaisseur au sein du groupe. Le latéral gauche de l'ASSE a connu sa première titularisation dans cette phase finale lors de la victoire contre le Monténégro.

Le Stéphanois a disputé l'intégralité de la rencontre. Sérieux dans son couloir et appliqué défensivement, il a pleinement profité de la confiance accordée par le sélectionneur.

Lorik Vial découvre la France U17 avant la Belgique

Cette phase de groupes restera également gravée dans la mémoire de Lorik Vial. Appelé au dernier moment pour pallier un forfait, le gardien de l'ASSE a vécu un moment particulier lors du large succès face au Monténégro.

Entré en jeu à la 74e minute à la suite de la blessure du gardien titulaire, il a honoré sa première sélection sous le maillot de l'équipe de France.

Une étape importante dans le parcours du jeune portier stéphanois. Sa présence dans ce groupe confirme les progrès réalisés cette saison et souligne une nouvelle fois la qualité du travail effectué au centre de formation de l'ASSE.

Face à la Belgique, Lorik Vial pourrait une nouvelle fois être amené à jouer un rôle important si les circonstances l'exigent.

Une place en finale en ligne de mire pour les deux Verts

Dans cette demi-finale, les bleuets ont eu la maitrise, la possession mais se sont fait surprendre à deux reprises. Malgré la réduction de l'écart a 25 minutes de la fin, ils ne joueront pas la finale de l'Euro U17. Une bien mauvaise nouvelle pour les deux stéphanois...