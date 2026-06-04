Larry Tanenbaum a écrit une lettre pour les supporters stéphanois afin de les rassurer sur le projet Kilmer et sur leur engagement. Une façon d'assumer le double échec récent avec la relégation puis la non montée de l'ASSE.

"Aux supporters, aux partenaires, et à toute la communauté de l’AS Saint-Étienne, En plus de trente ans dans le sport professionnel, j’ai appris que les réussites durables se construisent rarement dans la réaction immédiate. Elles reposent sur la stabilité, la patience, l’investissement et la capacité à rester fidèle à un cap, même lorsque les progrès ne sont pas immédiats. Je l’ai vécu directement avec les Toronto Raptors et le Toronto FC. Dans les deux cas, les accomplissements majeurs ne sont arrivés qu’après plusieurs années de travail et de continuité dans l’organisation.

Cette expérience nourrit ma conviction aujourd’hui. La responsabilité d’un actionnaire n’est pas de réagir à chaque événement, encore moins à chaque émotion. Elle est plutôt de donner une direction, d’apporter les moyens nécessaires et de garantir de la stabilité, tout en s’assurant que le club est dirigé par des personnes compétentes, partageant une même vision de son avenir.

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"Lorsque Kilmer Sports Ventures s’est engagé à Saint-Étienne, nous l’avons fait sur la base d’une vision de long terme." (Larry Tanenbaum aux supporters de l'ASSE)

Lorsque Kilmer Sports Ventures s’est engagé à Saint-Étienne, nous l’avons fait sur la base d’une vision de long terme. Nous sommes venus pour contribuer à bâtir un club capable de retrouver durablement le succès, en s’appuyant sur une gouvernance solide, des choix cohérents, tout en préservant une identité forte.

L’ASSE est un club immense, avec une histoire unique et une place particulière dans le football français. Mais lorsque nous sommes arrivés, le club ne disposait pas encore, dans tous les domaines, des standards que nous voulons et devons collectivement lui donner. Un travail structurel profond est nécessaire pour renforcer les bases d’un club moderne, stable et performant.

C’est ce travail qui est aujourd’hui engagé. Il n’est pas toujours visible, et il ne se traduit pas toujours immédiatement dans les résultats. Je comprends parfaitement que parler de moyen et de long terme puisse être difficile et même frustrant pour vous, en particulier après une déception sportive. Mais c’est ainsi que se construisent les organisations solides. À l’AS Saint-Étienne, j’ai la conviction que nous avons les bases pour bâtir quelque chose de fort et de durable. Nous pouvons nous appuyer sur des femmes et des hommes talentueux et engagés à tous les niveaux du club, et nous restons concentrés sur le renforcement de l’ASSE dans chaque domaine. Comme toute organisation sportive ambitieuse, nous devons continuer à apprendre, à progresser et à nous imposer les plus hauts standards. Nous devons aussi, sans doute, mieux expliquer notre vision et le travail en cours pour accompagner le développement du club dans la durée.

"Notre engagement envers l’AS Saint-Étienne est inébranlable."

Notre engagement envers l’AS Saint-Étienne est inébranlable. Nous sommes ici parce que ce club est unique : par son histoire, ses supporters, son stade, sa ville et sa place dans le football français. Nous savons ce que représente l’ASSE, sur le terrain mais aussi dans la vie de cette ville et de ce territoire, et nous mesurons pleinement la responsabilité que cela implique.

Le chemin devant nous exige de l’ambition, mais aussi de la constance. Il demande de croire à un projet à long terme et d’avoir la discipline nécessaire pour le mener jusqu’au bout. Ces principes m’ont guidé tout au long de ma carrière dans le sport, et ils continueront de guider notre travail à l’AS Saint-Étienne.

Nous sommes là pour longtemps. Nous restons mobilisés pour ce club, pour vous, ses supporters, ses partenaires, et pour son avenir.

Allez les Verts."