L'ASSE a enregistré l'arrivée de David Mimbang (Brasseries du Cameroun) cette semaine. Le milieu de terrain est actuellement en période d'observation avec l'équipe réserve. Son profil a séduit à tous les étages en interne. Il n'est toutefois pas le seul camerounais à être au Centre sportif Robert-Herbin en ce moment...

« L'ASSE a été le premier club à se positionner concrètement sur David (Mimbang) », nous racontait une source proche du dossier l'hiver dernier. Les Verts étaient en effet à l'affût depuis la dernière CAN U17 et ils ont été les plus rapides à dégainer. Depuis, les échanges ont été permanents entre les différentes parties afin de parvenir à un accord. Celui-ci est tombé dès fin janvier, après des négociations pilotées par Alexandre Lousberg, coordinateur du recrutement, mais surtout par Huss Famy, Directeur des opérations, qui s'est impliqué personnellement du début à la fin.

Ne restait alors plus qu'à obtenir un visa pour voir David Mimbang rejoindre le Forez. Le milieu de terrain né en 2008 était en effet attendu avant sa majorité afin de pouvoir bénéficier d'un temps d'adaptation dans son nouvel environnement. Cela a été chose faite en ce mois d'avril et le jeune camerounais a bien pris la direction de la France ces derniers jours, comme révélé par Jacques Elimbi, président du club des Brasseries du Cameroun.

Une stratégie de recrutement en post-formation à l'ASSE

Disposant d'un énorme volume de jeu, David Mimbang est reconnu à travers le Cameroun et même l'Afrique comme l'un des plus gros talents de sa génération à son poste. Déjà international U20, il impressionne aussi par sa lecture du jeu, sa qualité technique et sa maturité. Marcel Joël Ambomo, scout spécialiste du football camerounais refuse d'ailleurs d'en parler comme un simple athlète : « Beaucoup ont de grandes jambes et des grands pieds. Lui, il a surtout un cerveau. C'est un maestro du milieu. Alexandre Song, ex-Gunners, disait aussi de lui il y a un an que, même s'il n'avait que 16 ans, il en faisait déjà 30 par son caractère. » L'enjeu sera désormais de faire en sorte que David Mimbang puisse s'adapter de la meilleure des manières à l'environnement stéphanois et aux exigences tactiques françaises...

Une donne similaire pour tous les joueurs recrutés en post-formation par l'ASSE. Renforcée par Alexandre Lousberg, Pedro Ferreirinha et Guillaume Leleu, la cellule de recrutement est désormais bien étoffée en ce qui concerne la détection de jeunes talents. Ainsi, Lassana Traoré, Modibo Sissoko, Strahinja Stojković, Marten-Chris Paalberg, Adam Baallal et Oussama Benkou ont déjà rejoint Saint-Etienne ces derniers mois ou ces dernières semaines. Aucun de ces joueurs ne s'est pour le moment imposé au sein du groupe professionnel mais il faudra encore attendre avant de se faire un avis plus arrêté sur la pertinence de ces recrutements, très récents pour la plupart.

Mimbang dans le Forez depuis lundi, Bondoma aussi à l'Etrat

Présent au Centre sportif Robert-Herbin depuis lundi matin avec le groupe N3, David Mimbang arrive à quelques semaines de la fin de la saison. Il bénéficiera donc d'un temps d'adaptation qui pourrait s'avérer précieux en vue de la préparation estivale du groupe professionnel, à laquelle la direction espère le voir participer. S'il va bien s'engager sur le long terme avec l'ASSE, rien ne devrait être annoncé avant le 15 août prochain, jour de ses 18 ans. Le milieu de terrain camerounais arrive donc sans pression, avec comme seul objectif de marquer des points lors des entraînements auxquels il va prendre part. Ses deux premières séances se sont d'ailleurs très bien déroulées, selon les échos qui nous sont parvenus.

Dans le même temps, un autre Camerounais est lui à l'essai. Il s'agit selon nos informations de David Bondoma (Oyili FC, 16 ans) qui s'entraîne avec la réserve de Sylvain Gibert cette semaine. Contrairement à David Mimbang, aucune signature n'est prévue pour ce jeune milieu de terrain offensif. Né en 2009, il ne pourra pas s'engager avec un club européen avant 2027. L'idée est simplement de le voir à l'œuvre et de montrer que le club est attentif à sa situation. Ce qu'avait déjà fait Nice par le passé, en le convoquant également pour une période d'essai.

Crédit photo : asse.fr